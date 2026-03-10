Kinga Rusin przez ostatnie miesiące musiała mierzyć się z poważną kontuzją, która pokrzyżowała jej liczne plany. Popularna dziennikarka, znana z zamiłowania do aktywnego trybu życia, była zmuszona odłożyć na później ekstremalne podróże i sportowe wyzwania. Największym rozczarowaniem okazało się dla niej przełożenie wymarzonego wyjazdu do Brazylii oraz brak możliwości szaleństw na stokach w ukochanych Alpach. Rusin mimo wszystko nie traciła nadziei i konsekwentnie walczyła o powrót do pełnej sprawności. Teraz podzieliła się radosną nowiną i nie ukrywa szczęścia, a jej fani pospieszyli z gratulacjami.

Niespodziewana radość Kingi Rusin w dniu 55. urodzin

Kinga Rusin dokładnie 9 marca świętowała swoje 55. urodziny w wyjątkowy sposób. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, zdołała wyjechać w ośnieżone Alpy, gdzie na wysokości 3000 metrów n.p.m. spełniła swoje marzenie o powrocie na narty. Dziennikarka zamieściła w sieci pełen emocji wpis, w którym opisała ten wyjątkowy dzień jako idealny, taki, o jakim zawsze marzyła. Towarzyszył jej partner, Marek Kujawa, który nieustannie wspierał ją przez cały okres rekonwalescencji.

Taniec urodzinowy . To był fantastyczny dzień, idealne urodziny - dokładnie takie, o jakich marzyłam! 3000m n.p.m., ośnieżone Alpy, słońce, narty, muzyka, pyszne jedzenie i my tylko we dwoje - napisała Kinga Rusin

Setki życzeń i gratulacje dla Kingi Rusin

Kinga Rusin po tym, jak opublikowała wyjątkowy wpis otrzymała setki życzeń, które napłynęły do niej od jej fanów. Wyrazy wsparcia i radości płynęły zarówno od rodziny, jak i przyjaciół oraz zupełnie nieznajomych osób. Była gwiazda TVN nie mogła tego zostawić bez komentarza i napisała:

Ps. Dziękuję za setki życzeń urodzinowych od rodziny, przyjaciół, znajomych i zupełnie nieznajomych. Było mi bardzo miło. Dzięki Wam ten dzień był jeszcze piękniejszy

Tylko spójrzcie na ten wyjątkowy taniec radości!

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także:

Kinga Rusin PHOTO: VIPHOTO/EAST NEWS