Kinga Rusin i Marek Kujawa są parą już od kilku lat, ale bardzo rzadko pokazują się razem i nie biorą udziału we wspólnych sesjach zdjęciowych. Gwiazda TVN należy do grona gwiazd, które chronią swoje życie prywatne i niezbyt często opowiadają o swoich partnerach. Tym razem jednak Kinga Rusin zrobiła wyjątek i po raz pierwszy powiedziała tak wiele o swoim ukochanym. Jak wygląda jej związek z Markiem Kujawą? Zobaczcie, co zdradziła!

Kinga Rusin w rozmowie z magazynem "Viva!" przyznała, że z Markiem Kujawą łączy ją nie tylko miłość, ale i wspólny biznes. Para razem prowadzi firmę produkującą naturalne kosmetyki.

Nie mamy wolnych weekendów, ale za to pracujemy we wspaniałych miejscach, często w najbardziej odległych i najpiękniejszych zakątkach świata. Dużo podróżujemy służbowo, ale też przy okazji zwiedzamy, poznajemy niesamowitych ludzi, podziwiamy spektakularne krajobrazy. I to wszystko robimy razem, mając zarówno satysfakcję zawodową, jak i wiele frajdy z bycia non stop we dwójkę. Życie prywatne trochę się nam wymieszało z zawodowym, ale nie mam wrażenia, że któremukolwiek z nas to przeszkadza - zdradziła Kinga Rusin.

Prowadząca "Dzień Dobry TVN" nie ukrywa, że m.in. dzięki swojemu partnerowi czuje się szczęśliwa i spełniona.

Spełniło się mnóstwo moich marzeń, mam odchowane, mądre i kochane córki, wspaniałego partnera, który jest moim najlepszym przyjacielem i wielkim wsparciem - przyznała w rozmowie z "Vivą!".

Jak widać miłość w związku Kingi Rusin i Marka Kujawy kwitnie! Kto wie, być może wkrótce zakochani zdecydują się na ślub?

Kinga Rusin opowiedziała o związku z Markiem Kujawą

