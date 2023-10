Małgorzata Kożuchowska powraca na antenę TVN-u! Wcześniej gwiazda grała główną rolę w serialu "Druga szansa", który cieszył się ogromną popularnością. Teraz zobaczymy ją w nowej produkcji stacji pt. "Motyw", gdzie pojawi się u boku takich aktorów, jak choćby Agnieszka Grochowska czy też Michał Czernecki.

Reklama

Małgorzata Kożuchowska wraz ze swoimi przyjaciółmi z pracy promowała serial podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN-u. Aktorka postawiła na bardzo elegancką stylizację od Burberry. Czy ten garnitur jest wart swojej ceny? Zobaczcie poniżej!

Małgorzata Kożuchowska w białym garniturze Burberry

Ostatnio w mediach gruchnęła wiadomość o tym, że serial "Rodzinka.pl" znika z anteny. Małgorzata Kożuchowska, choć miała do niego sentyment, nie narzeka na brak pracy. Już od marca będziemy ją mogli oglądać w nowym serialu TVN pt. "Motyw". Małgorzaty Kożuchowskiej nie mogło więc zabraknąć na prezentacji wiosennej ramówki stacji, gdzie pojawiła się na scenie u boku Agnieszki Grochowskiej i Michała Czerneckiego.

Aktorka postawiła na biały total look. Małgorzata Kożuchowska wybrała garnitur marki Burberry, za który trzeba zapłacić niemałe pieniądze. Sama marynarka kosztuje nieco ponad 6500 złotych. Z kolei za spodnie trzeba zapłacić prawie 3300 zł. My jednak uważamy, że ta stylizacja jest warta swojej ceny. Małgorzata Kożuchowska wyglądała w niej obłędnie!

Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan cała w czerni na ramówce TVN. Bardzo mocno podkreśliła brzuszek!

Zgadzacie się z nami? Kożuchowska wyglądała obłędnie. Do białego garnituru dobrała bardzo kontrowersyjne buty - srebrne botki na obcasie. Dobry wybór? My uważamy, że do tak klasycznego garnituru odjechane botki to pomysł idealny!

ONS.pl

Czy ta stylizacja była warta swojej ceny?

East News/mat. prasowe

Małgorzata Kożuchowska promowała serial "Motyw" wraz ze swoimi kolegami, w tym Agnieszką Grochowską i Michałem Czerneckim

East News