Kinga Duda, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Columbus School of Law w Waszyngtonie, adwokat, ale przede wszystkim córka Andrzeja i Agaty Dudy, chroni swoje życie osobiste. Mimo to ostatnio w sieci głośno zrobiło się o rzekomych zaręczynach. Teraz pojawiły się też informacje o sukni ślubnej. Czy to oznacza, że wielki dzień coraz bliżej?

Kinga Duda przyłapana z pierścionkiem. Co dostrzegli fani na lotnisku?

Od pewnego czasu media obiegają spekulacje na temat życia prywatnego Kingi Dudy, córki prezydenta Andrzeja Dudy. 29-letnia prawniczka, znana z unikania medialnego rozgłosu, została kilka tygodni temu zauważona na lotnisku. To właśnie tam czujni fani dopatrzyli się czegoś, co natychmiast wywołało lawinę domysłów — na palcu Kingi błyszczał imponujący pierścionek, jak uznano - zaręczynowy.

Szybko pojawiły się pytania: czy to oznacza, że Kinga Duda powiedziała "tak"? Czy niebawem czeka nas ślub córki Andrzeja Dudy? Mimo że sama zainteresowana nie skomentowała sytuacji, obecność pierścionka wywołała ogromne poruszenie w sieci i mediach.

Ekspertka ślubna komentuje stylizację Kingi Dudy. Konkretne sugestie

Choć Kinga Duda nie odniosła się publicznie do pojawiających się pogłosek, to w sprawie jej możliwego ślubu wypowiedziała się znana projektantka i ekspertka branży mody ślubnej — Ewa Krajewska. Jej wypowiedź dla portalu shownews.pl nie pozostawia złudzeń — ekspertka ma jasno sprecyzowaną wizję tego, jak powinna wyglądać stylizacja ślubna Kingi Dudy.

Krajewska jednoznacznie stwierdziła, że córkę prezydenta widziałaby w sukni o kształcie litery A. Góra kreacji miałaby być wykonana z delikatnej koronki w kwiatuszki i oparta na cienkich ramiączkach, z konstrukcją gorsetową. Zdaniem projektantki, taki krój podkreśliłby subtelną urodę prawniczki i dodał jej dziewczęcego uroku.

Kingę widziałabym w sukni o kształcie litery A. Góra byłaby na ramiączkach i zostałaby stworzona z koronki w kwiatuszki. Konstrukcja pod spodem byłaby gorsetowa. Z kolei dół sukni wykonałabym z tkaniny mikado. Byłaby to długa spódnica z rozporkiem, który odsłoniłby nogi. Dobrałabym do tego jednolity welon z tiulu włoskiego przyznała w rozmowie z shownews.pl Ewa Krajewska.

Ekspertka podkreśliła, że zaproponowana stylizacja idealnie oddaje styl i osobowość Kingi Dudy, która łączy w sobie delikatność, elegancję i profesjonalizm. Choć sama zainteresowana milczy, wypowiedź projektantki pokazuje, jak poważnie branża ślubna traktuje ewentualne wydarzenie.

Czy Kinga Duda wychodzi za mąż? Oficjalnych potwierdzeń wciąż brak

Mimo pojawienia się pierścionka na palcu Kingi Dudy oraz głośnych wypowiedzi ekspertki ślubnej, żadne oficjalne informacje dotyczące zaręczyn ani ślubu córki prezydenta nie zostały do tej pory potwierdzone. Kinga Duda konsekwentnie chroni swoje życie prywatne i nie dzieli się nim w mediach społecznościowych.

Wiadomo jednak, że Kinga Duda ukończyła prawo i pracuje w jednej z kancelarii prawnych w Warszawie. Od lat konsekwentnie unika medialnego rozgłosu, skupiając się na rozwoju zawodowym.

