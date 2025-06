Edyta Górniak niezmiennie od lat króluje na polskiej scenie muzycznej, zjednując wokół siebie armię fanów. Choć artystka stara się chronić swoje życie osobiste, jednocześnie nie omija głośnych czy trudnych tematów. Nikt jednak nie spodziewał się, że podzieli się takim wyznaniem.

Edyta Górniak, jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek, podzieliła się szokującym wyznaniem w mediach społecznościowych. W relacji na Instagramie, w formie InstaStories, artystka opowiedziała o skrajnych emocjach i problemach, które dręczą ją od kilku tygodni.

52-letnia wokalistka przyznała, że ostatni miesiąc był dla niej wyjątkowo trudny. Ilość stresu, adrenaliny, niedospania i niedojedzenia, jak również ciągłe zmartwienia i zmiany, doprowadziły ją do stanu fizycznego i psychicznego wyczerpania. W swoich słowach zaznaczyła, że to wszystko odcisnęło na niej wyraźne piętno:

Gdybym wam pokazała, co ten miesiąc zrobił ze mną, ilość stresu, adrenaliny, niedospania, niedojedzenia, zmartwień, problemów, zmian, to byście mnie nie poznali...

W poruszającym wyznaniu Edyta Górniak otwarcie przyznała się do ogromnej frustracji związanej ze swoim wyglądem. Artystka wyraziła swoją bezsilność wobec bezskutecznych prób poprawy sylwetki.

W relacji powiedziała wprost: