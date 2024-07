Termin porodu Kim Kardashian zbliża się wielkimi krokami! Tymczasem amerykańskie media donoszą, że u celebrytki pojawiły się komplikacje. Kim, której termin rozwiązania wyznaczono na święta Bożego Narodzenia, kilka dni temu trafił do szpitala. Celebrytka już wcześniej wspominała, że w drugiej ciąży nie czuje się najlepiej. Jak napisał amerykański magazyn "OK!", Kardashianka miała trafić do szpitala w środku nocy z "rozdzierającymi bólami":

O 2 w nocy do szpitala przywiózł ją Kanye West. Czuła "rozdzierający ból". Wszystko skończyło się dobrze. Kim bardzo panikuje. Każdego dnia znajduje sobie jakiś problem. Doprowadza Kanye do szału! To dziecko to dla niej cały świat. Wie, że będzie to jej ostatni potomek i odetchnie z ulgą dopiero, gdy będzie miała synka w swoich ramionach - czytamy na łamach amerykańskiego magazynu.