Ania Dąbrowska pojedzie na Eurowizję 2018 do Lizbony? Tak, ale... tylko wtedy kiedy polskie preselekcje wygra Gromee! Na Facebooku artystki pojawił się wpis, w którym wspiera polskiego DJ'a i jego udział w Krajowych Eliminacjach do Eurowizji 2018. Co napisała?

Ania Dąbrowska wspiera Gromee'go na Eurowizji 2018

Ania Dąbrowska sama jeszcze nigdy nie startowała w polskich preselekcjach do Eurowizji (a szkoda, bo zawsze typowana jest jako wymarzona kandydatka), ale gwiazda chyba ma ochotę pojechać na konkurs, a tak przynajmniej wynika z jej postu:

Kochani, mój dobry znajomy, którego możecie znać m.in. z remiksu do utworu "Nieprawda" zaprezentował kilka dni temu swoją propozycję do konkursu Eurowizji. Posłuchajcie

:) GROMEE, trzymam mocno kciuki!!! A jak wygrasz preselekcje to jadę z Tobą do Lizbony

;)

Przypomnijmy - Gromee ma ogromne szanse na wygraną w polskich preselekcjach - jego piosenka "Light me up" cieszy się ogromną popularnością w sieci!

Trzymacie za niego kciuki?

Gromee nagrał dla Ani hitowy remix piosenki "Nieprawda".