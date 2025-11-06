Kim jest brat Marcina Rogacewicza? To wiemy o starszym bracie aktora
Maciej Rogacewicz – brat aktora Marcina Rogacewicza. Kim jest twórca projektu „Męskie SPA”? Znamy go jako brata popularnego aktora. Ale Maciej Rogacewicz zbudował własną ścieżkę – z dala od planu filmowego, blisko ludzkich emocji.
Maciej Rogacewicz to starszy brat aktora Marcina Rogacewicza, znanego z seriali takich jak Na Wspólnej czy Hotel 52. Choć nazwisko budzi jednoznaczne skojarzenia, Maciej nie poszedł drogą show-biznesu. Zamiast kamer wybrał... warsztaty rozwojowe i duchową pracę z mężczyznami.
Kim jest brat Marcina Rogacewicza?
Na swojej stronie internetowej Maciej Rogacewicz pisze o sobie:
Jestem mężem od ponad 25 lat i ojcem trójki dorosłych dzieci.
Dziś prowadzi autorski projekt „Męskie SPA” — przestrzeń spotkań, warsztatów i podcastów, które mają pomóc mężczyznom lepiej rozumieć siebie, swoje emocje i relacje.
Rogacewicz nie ukrywa, że jego droga nie była łatwa. W swoich materiałach przyznaje, że przeszedł przez głęboki życiowy kryzys — w tym bankructwo i myśli samobójcze. Te doświadczenia, jak mówi, stały się fundamentem jego pracy z innymi.
Mam konkretną kolekcję blizn… Wiem, co to znaczy stracić grunt pod nogami. I wiem, jak się po tym podnieść
Dziś pomaga mężczyznom, którzy — jak sam mówi — „czują, że coś w ich życiu się rozjechało”. Prowadzi warsztaty, grupy wsparcia i wyjazdy rozwojowe. Wszystko po to, by – jak tłumaczy – „nauczyć mężczyzn odważnie żyć z otwartym sercem”.
Twórca „Męskiego SPA” i „Grup Mocy”
Projekt Macieja Rogacewicza obejmuje kilka form aktywności:
- Podcast „Męskie SPA” – rozmowy z mężczyznami o emocjach, ojcostwie i codziennych wyzwaniach.
- Grupy Mocy – spotkania rozwojowe w męskim gronie, oparte na szczerości, zaufaniu i praktyce komunikacji.
- Wyjazdy rozwojowe – kilkudniowe odosobnienia, podczas których uczestnicy uczą się samoświadomości i stawiania granic.
Jak podkreśla, jego celem jest „tworzenie przestrzeni, w której mężczyzna może być sobą — bez masek, rywalizacji i presji”.
Wykształcenie i duchowa ścieżka
Maciej Rogacewicz ukończył psychologię przywództwa na Uniwersytecie SWPS oraz liczne kursy pracy z ciałem i emocjami (m.in. metody Lowena). Od ponad 20 lat praktykuje medytację i interesuje się buddyzmem tybetańskim. Te doświadczenia łączy z psychologicznym podejściem do pracy z emocjami i komunikacją.
W swoich wystąpieniach podkreśla, że „mężczyźni zbyt długo uciekali od emocji i słabości”, a czas to zmienić. „Świat nie potrzebuje więcej twardzieli. Potrzebuje mężczyzn, którzy potrafią kochać, słuchać i czuć.” – mówi Rogacewicz w jednym z odcinków podcastu.
