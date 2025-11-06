Maciej Rogacewicz to starszy brat aktora Marcina Rogacewicza, znanego z seriali takich jak Na Wspólnej czy Hotel 52. Choć nazwisko budzi jednoznaczne skojarzenia, Maciej nie poszedł drogą show-biznesu. Zamiast kamer wybrał... warsztaty rozwojowe i duchową pracę z mężczyznami.

Kim jest brat Marcina Rogacewicza?

Na swojej stronie internetowej Maciej Rogacewicz pisze o sobie:

Jestem mężem od ponad 25 lat i ojcem trójki dorosłych dzieci.

Dziś prowadzi autorski projekt „Męskie SPA” — przestrzeń spotkań, warsztatów i podcastów, które mają pomóc mężczyznom lepiej rozumieć siebie, swoje emocje i relacje.

Rogacewicz nie ukrywa, że jego droga nie była łatwa. W swoich materiałach przyznaje, że przeszedł przez głęboki życiowy kryzys — w tym bankructwo i myśli samobójcze. Te doświadczenia, jak mówi, stały się fundamentem jego pracy z innymi.

Mam konkretną kolekcję blizn… Wiem, co to znaczy stracić grunt pod nogami. I wiem, jak się po tym podnieść - napisał na swojej stronie maciejrogacewicz.pl

Dziś pomaga mężczyznom, którzy — jak sam mówi — „czują, że coś w ich życiu się rozjechało”. Prowadzi warsztaty, grupy wsparcia i wyjazdy rozwojowe. Wszystko po to, by – jak tłumaczy – „nauczyć mężczyzn odważnie żyć z otwartym sercem”.

Twórca „Męskiego SPA” i „Grup Mocy”

Projekt Macieja Rogacewicza obejmuje kilka form aktywności:

Podcast „Męskie SPA” – rozmowy z mężczyznami o emocjach, ojcostwie i codziennych wyzwaniach.

Grupy Mocy – spotkania rozwojowe w męskim gronie, oparte na szczerości, zaufaniu i praktyce komunikacji.

Wyjazdy rozwojowe – kilkudniowe odosobnienia, podczas których uczestnicy uczą się samoświadomości i stawiania granic.

Jak podkreśla, jego celem jest „tworzenie przestrzeni, w której mężczyzna może być sobą — bez masek, rywalizacji i presji”.

Wykształcenie i duchowa ścieżka

Maciej Rogacewicz ukończył psychologię przywództwa na Uniwersytecie SWPS oraz liczne kursy pracy z ciałem i emocjami (m.in. metody Lowena). Od ponad 20 lat praktykuje medytację i interesuje się buddyzmem tybetańskim. Te doświadczenia łączy z psychologicznym podejściem do pracy z emocjami i komunikacją.

W swoich wystąpieniach podkreśla, że „mężczyźni zbyt długo uciekali od emocji i słabości”, a czas to zmienić. „Świat nie potrzebuje więcej twardzieli. Potrzebuje mężczyzn, którzy potrafią kochać, słuchać i czuć.” – mówi Rogacewicz w jednym z odcinków podcastu.

