Kilka dni temu media społecznościowe obiegło nagranie, na którym Bogdan Trojanek ogłosił, że 18-letnia piosenkarka Viki Gabor pobrała się z jego wnukiem Giovanim. Ślub - według relacji mężczyzny - odbył się zgodnie z romską tradycją.

Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele - przekazał wówczas na nagraniu Bogdan Trojanek

Jego oświadczenie zrobiło ogromne poruszenie w internecie i mediach. Wideo z uroczystości wywołało falę komentarzy, w tym niestety też wiele nieprzychylnych. Z tego też względu Trojanek ostatecznie zdecydował się usunąć wideo w sieci i następnie przekazał:

Nie spodziewałem się takiego zachowania ludzi. Dla spokoju Viki i mojego wnuka usuwam nagrania. Oni to strasznie przeżywają. Odniosę się za parę dni do tego hejtu

Kim jest Bogdan Trojanek?

Kim zatem jest mężczyzna, który oglosił światu wiadomość o romskim ślubie Viki Gabor z Giovannim Trojankiem?

Bogdan Trojanek urodził się 1 kwietnia 1966 roku w Sławnie. Wychował się w wielodzietnej romskiej rodzinie i od młodości związany był z muzyką. Jest założycielem i liderem zespołu Terne Roma, znanego w Polsce jako "Młodzi Cyganie". Grupa ta zyskała ogromną popularność, zwłaszcza po roku 2000, kiedy podczas Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Piosenki Romów w Ciechocinku zdobyła wszystkie możliwe nagrody.

Trojanek nie tylko śpiewa, ale także tworzy muzykę i teksty. Znany jest również pod pseudonimem "Biały Cygan". Jego działalność nie ogranicza się jednak wyłącznie do sceny muzycznej. Jest prezesem Królewskiej Fundacji Romów, a od 2015 roku zasiada w rządowej komisji do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Za swoje zaangażowanie społeczne i charytatywne otrzymał liczne odznaczenia: Order Uśmiechu, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz tytuł "Człowieka otwartego serca".

Na swoim koncie ma też liczne spotkania z ważnymi osobistościami, m.in. z byłym prezydentem Andrzejem Dudą.

Rezydencja Bogdana Trojanka w Szczecinku

Bogdan Trojanek mieszka na stałe w Szczecinku, gdzie wybudował imponującą rezydencję. Dom artysty wyróżnia się na tle sąsiednich budynków swoją kolorową elewacją. Według informacji "Super Expressu" we wnętrzu rezydencji nie brakuje oczywiście akcentów kultury romskiej. W przestronnym salonie, połączonym z kuchnią, rządzi żona Trojanka - Samanta. W całym domu unosi się cygańska muzyka, a ściany zdobią liczne obrazy religijne, w tym wizerunki Jana Pawła II. Trojanek podkreśla, że jego dom to miejsce, gdzie może łączyć wiarę i muzykę.

Przykładem jest pieśń ,,Pozwól mi, Panie''. Kiedy wykonuję ten utwór - całe moje serce jest zwrócone do Boga - mówił przed laty w rozmowie z SE, Trojanek

A Wy, śledzicie karierę Bogdana Trojanka?

Kim jest Bogdan Trojanek?/Fot. Instagram bogdantrojanek

