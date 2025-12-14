Od lat media zestawiają ze sobą Viki Gabor i Roksanę Węgiel, obie zdobyły serca fanów dzięki sukcesom w "The Voice Kids" oraz triumfom na Eurowizji Junior. Choć obie zaczynały w podobnym czasie i na tej samej scenie, ich drogi szybko się rozeszły, a relacje między nimi wyraźnie się ochłodziły. Teraz w najnowszym wywiadzie Viki Gabor stawia sprawę jasno. Zdradziła, co myśli o całej sytuacji.

Napięcia pomiędzy Viki Gabor a Roksaną Węgiel

Zarówno Viki Gabor, jak i Roksana Węgiel dorastały na oczach całej Polski. Obie ambitne i niezwykle utalentowane dały się poznać większej publiczności w muzycznym hicie TVP dla dzieci - "The Voice Kids". Gdy w 2018 roku Roksana Węgiel wygrała Eurowizję Junior, a rok później Viki Gabor powtórzyła jej sukces, dziewczyny jeszcze bardziej były do siebie porównywane, co trwa aż do dziś.

Sytuacja pomiędzy młodymi artystkami stała się napięta, gdy w 2024 roku w rozmowie z Vibez.pl Viki Gabor skrytykowała publicznie reklamowanie bielizny przez młode wokalistki. Choć wtedy dokładnie nie wskazała, kogo ma na myśli, internauci szybko połączyli jej słowa z kampanią bieliźnianą, w jakiej w tym samym czasie brała udział Roksana Węgiel. Węgiel odpowiedziała wtedy na zaczepkę w rozmowie z ''Wirtualną Polską'' mówiła:

Jestem dumna z tego, że reklamuję produkty, które są bliskie mojej codzienności. Muzycznie idzie mi całkiem nieźle, więc niech każdy zajmie się sobą. Niech każdy będzie rozliczany za to, z czym się utożsamia. Ja nie słyszałam ostatnio nowości od Viki, więc czekam.

W niedawnym podcaście u Żurnalisty Viki Gabor odniosła się do konfliktu z Roksaną Węgiel. W rozmowie podkreśliła, że jej słowa nie były skierowane bezpośrednio do Roksany.

Viki Gabor wprost o konflikcie z Roksaną Węgiel. Już nie zamierza milczeć

W najnowszym wywiadzie dla RMF FM, promując swoją nową płytę "Spektrum uczuć", Viki Gabor została zapytana o możliwe pogodzenie się z Roksaną Węgiel.

Strasznie nie lubię tego tematu, bo jest on niepotrzebny - podkreśliła Viki Gabor.

Viki Gabor dodała również, że na początku konfliktu miała zastrzeżenia do zachowania Węgiel.

Nie wiem, co tam się stało, tak szczerze. Tam były rzeczy, które mi się nie podobały z jej strony, które wyszły na początku. Jestem takim typem osoby, że jak widzę, że ktoś robi coś na mój temat, to nie będę siedzieć cicho.

Viki Gabor o Roksanie Węgiel: "Nie musimy się lubić"

Młoda artystka podkreśliła również, że jest już zmęczona ciągłymi pytaniami o konflikt z Roksaną Węgiel i nie zamierza podgrzewać medialnej wojny.

Nie nakręcam tej sytuacji, bo jestem pewna, że tak samo jak mi, tak i Roxie, nie chce się. Nie musimy się lubić i rozmawiać ze sobą. Nakręcanie tego nie jest moim priorytetem. Nie lubię o takich rzeczach rozmawiać, bo mam wrażenie, że jest fajniejszy temat, np. płyta - wyznała Viki Gabor w wywiadzie dla RMF FM.

Dodała, to właśnie tworzenie muzyki jest dla niej priorytetem.

Mam wrażenie, że my jako artyści przez ten cały Instagram i TikTok musimy promować naszą muzykę poprzez wrzucanie postów, nagrywanie jakichś tiktoków, robienie z siebie głupków. (…) Jako artyści powinniśmy być znani z naszej muzyki. Michael Jackson nie musiał wrzucać posta, żeby się wypromować...

Zobacz także:

Viki Gabor w "DDTVN" pochwaliła się swoim domem. Jacuzzi i tapeta od Versace to dopiero początek

Viki Gabor zdradziła, kiedy zarobiła pierwszy milion. Nawiązała do Roksany Węgiel