Viki Gabor od lat należy do grona największych gwiazd młodego pokolenia. Jako zaledwie 12-letnia dziewczynka skradła serca nie tylko polskich, ale też zagranicznych fanów, zwyciężając w 2019 roku Eurowizję Junior. Teraz w szczerym wywiadzie otworzyła się na temat swojej kariery, finansowego sukcesu i relacji z Roksaną Węgiel, z którą jest stale porównywana.

Viki Gabor o swoim pierwszym zarobionym milionie

Choć ma zaledwie 18 lat, Viki Gabor od najmłodszych lat żyje w blasku fleszy. Jej kariera nabrała tempa, gdy jako 11-latka wzięła udział "The Voice Kids". Choć w muzycznym hicie TVP nie wywalczyła głównej nagrody, wkrótce została wybrana do reprezentowania Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2019. Jej konkursowa piosenka "Superhero" okazała się strzałem w dziesiątkę. Dynamiczny utwór podbił serca widzów, a Viki Gabor wygrała Eurowizję Junior. To właśnie wtedy jej kariera nabrała szybszego rozpędu, a opinia publiczna komentowała nie tylko kolejne niezwykle udane utwory młodej wokalistki, ale też kolejne metamorfozy Viki Gabor, niejednokrotnie zarzucając nastolatce powiększanie ust.

W najnowszym wywiadzie dla Żurnalisty, Viki Gabor, w szczerym wyznaniu odniosła się do presji, jaką wywierał na nią show-biznes. Zdradziła też, kiedy zarobiła swój pierwszy milion. Okazało się, że młoda wokalistka została milionerką przed ukończeniem 17. roku życia. Zapytana przez prowadzącego, czy osiągnęła ten kamień milowy wcześniej niż Roksana Węgiel, która przyznała, że zarobiła swój pierwszy milion w wieku 17 lat, Viki odpowiedziała krótko: "Yhym". Nie chciała jednak zdradzić dokładnego wieku, w którym to się wydarzyło. Podkreśliła, że nie chce rozmawiać o kwestiach finansowych.

Viki Gabor gorzko o Eurowizji Junior

Choć wygrana w Eurowizji Junior była ogromnym sukcesem, Viki Gabor nie wspomina tego czasu dobrze. Przyznała, że musiała podejmować działania, których nie chciała.

Były takie rzeczy, których nie chciałam robić, ale były dobre pod PR - przyznała w rozmowie z Żurnalistą.

Wymieniła między innymi udzielanie wywiadów osobom, których nie darzyła sympatią. Podczas rozmowy nie mogło też zabraknąć tematu Eurowizji Junior. Choć nastoletnia artystka wygrała prestiżowy międzynarodowy konkurs, zaskoczyła wyznaniem.

Eurowizja była fajną przygodą, ale nie mam fajnych wspomnień - przyznała.

Viki Gabor o trudnych momentach w branży

Viki Gabor ujawniła również, że jako młoda osoba spotkała się też z sytuacjami, w których ludzie z show-biznesu starali się wpłynąć na artystów młodego pokolenia. Sama również była w takiej sytuacji.

Ja już wyczuwałam to, że niektóre osoby chcą mnie wykorzystać - wyznała.

Jak zaznaczyła, jasno stawia granice w swojej karierze. Dotyczy to zarówno kwestii związanych z jej muzyką, jak i współpracami reklamowymi. Podkreśliła, że nigdy nie zdecydowałaby się na promocję żadnych projektów, które nie są zgodne z jej wartościami. "Ja jestem od tego, żeby promować muzykę" - powiedziała krótko w rozmowie z Żurnalistą.

Podczas rozmowy nie zabrakło również pytań o inną zwyciężczynię Eurowizji Junior, Roksanę Węgiel, z którą Viki Gabor od lat jest porównywana. Na te artystka nie chciała odpowiedzieć.

