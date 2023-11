Dlaczego Aleksander nosi podwójne nazwisko: Milwiw-Baron (podobnie jak jego dziewczyna, Julia Wieniawa-Narkiewicz)? Okazuje się, że człon "Milwiw" nosi po babci, zaś "Baron" to po prostu jego nazwisko. Co ciekawe, jego babcia, Marlena Milwiw jest aktorką! Wystąpiła w takich serialach jak: "Świat według Kiepskich", "Warto kochać", "Licencja na wychowanie".

Moja babcia pochodzi ze Lwowa, jest aktorką i ostatnim potomkiem rodziny Milwiw. Dlatego postanowiła zachować to nazwisko, kiedy wyszła za mąż za dziadka. Potem ten zwyczaj kontynuowaliśmy w męskiej linii. Wszyscy nazywamy się Milwiw-Baron. Przy okazji, Baron to moje nazwisko, a nie jakaś pretensjonalna ksywa. Babcia niesamowicie mi kibicuje, proszę, napisz to w tekście: Babciu Marleno, pozdrawiam Cię i całuję! - mówił w rozmowie z "Galą" artysta.