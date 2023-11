Rozstanie Julii Wieniawy i Antka Królikowskiego po ponad dwóch latach związku było bardzo głośne! Aktorka szybko znalazła nową miłość i spotyka się z Baronem, gwiazdą zespołu Afromental. Byli już nawet razem na wakacjach. A teraz tajemniczym zdjęciem pochwalił się na Instagramie Antek Królikowski. Aktor znów jest zakochany? Tylko spójrzcie!

Antek Królikowski znów jest zakochany?

Kiedy Julia Wieniawa zaczynała spotykać się z Antkiem Królikowskim był nikomu nieznaną gwiazdą. Zarzucano jej, że to dzięki relacji z aktorem zaistniała w środowisku. Nie do końca jest to prawdą, bo trzeba przyznać, że aktorka naprawdę dużo pracuje, aby osiągnąć sukces. Po głośnym kryzysie w związku, para niedawno rozstała się. Okazuje się, że Julia Wieniawa szybko zaczęła kolejny związek i spotyka się z muzykiem z zespołu Afromental. Wszystko wskazuje na to, że aktor też już ułożył sobie życie.

Antek opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym widzimy trzy cienie: Antka, jego psa i tajemniczej kobiety. Czy w ten sposób chciał pokazać, że zaczyna kolejny rozdział swojego życia? Jedno jest pewne - nie chce odpowiadać na ciekawskie pytania Internautów i zablokował możliwość komentowania pod zdjęciem.

Julia Wieniawa i Antek Królikowski byli najgorętszą parą show-biznesu

