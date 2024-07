Wszelkie podsumowania zawierające listy najważniejszych gwiazd, które w 2011 roku zostały rodzicami, być może będą wymagały erraty. Jak donoszą media w Stanach Zjednoczonych, całkiem możliwe jest, że w ciągu najbliższych dni na świat przyjdzie pierwszy potomek Beyonce i Jaya-Z.



Para oficjalnie poinformowała o tym, że spodziewa się dziecka pod koniec sierpnia. Ostatnio jednak do internetu trafiły filmiki z września, w których eks-gwiazda formacji Destiny's Child mówi, że jest już w szóstym miesiącu ciąży. Z tego wynika, że termin porodu jest rzeczywiście bardzo bliski. Plotki o możliwych narodzinach nasiliły się po tym, jak piosenkarka w ostatnich dniach praktycznie wycofała się z życia towarzyskiego. Czas spędza w domu z bliskimi i gronem osób, które wspierają ją w przygotowaniach do porodu.



Jedno jest pewne - w gwiazdorskiej rodzinie wszyscy wyczekują już na ten wspaniały moment. Tak dla Beyoncé jak i Jaya-Z będzie to pierwsze dziecko. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik...

