Domysły na temat tego, że Adrianna Kalska i Mikołaj Roznerski zaręczyli się, nie cichną! Do tej pory aktor dementował plotki na ten temat. Teraz, po tym jak pojawiła się informacja, że podczas romantycznego wyjazdu do Wenecji aktor wręczył ukochanej pierścionek, nie zrobił tego. Czy coś jest na rzeczy?

Nikt z pracujących na planie „M jak miłość” nie widział na palcu Ady pierścionka. Na jednej z ostatnich imprez też nie. Chyba że mówimy o granej przez Kalską Izie. Ta jest już zaręczona z Marcinem (granym przez Mikołaja), a niedługo oświadczyny zostaną powtórzone raz jeszcze, w obecności rodziny.

Czy to z powodu scenariusza temat zaręczyn Adriany i Mikołaja odżył?

Odżył, bo na planie serialu plotkowano o tym już rok temu - ponoć aktor komuś się pochwalił. Ile w tym prawdy? Tego nie wie nikt. I, jak tłumaczy nam jedna z bliskich parze osób, prawdopodobnie się tego nie dowiemy, bo Kalska i Roznerski postanowili, że nie będą zdradzać żadnych szczegółów ze swojego życia prywatnego.

– To nie jest zimna kalkulacja. Oni mają po prostu swój intymny świat i go chronią – czytamy we "Fleszu".