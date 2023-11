2 z 5

Dom rodziny Kevina McCallistera jest ogromny. Został zbudowany w 1921 roku, ma ok. 400 m2. W środku można znaleźć aż 9 pokoi, 4 łazienki, piwnicę i poddasze. Oprócz tego do domu należy ogród, parking, garaż i domek na drzewie. Wartość domu i jego otoczenia została wyceniona na 1,5 mln dolarów, czyli prawie 5,65 mln złotych - za tyle został bowiem sprzedany w 2012 roku. Ubezpieczenie takiego domu wynosiłoby zatem ok. 8 tys. zł rocznie, o czym informuje eska.pl.

