Wigilia i święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, a ich nieodłącznym elementem jest emisja filmu „Kevin sam w domu” na antenie Polsatu. I mimo że film ma już 30 lat, a od kilkudziesięciu gości na naszych ekranach co rok, to jednak wciąż przyciąga całe rodziny przed telewizory i zawsze bawi tak samo! Co ciekawe, nieustannie na jaw wychodzą nowe fakty, dotyczące produkcji. Tym razem okazuje się, że u boku Macaulaya Culkina, wcielającego się w rolę Kevina, zagrał jego brat! Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, jak wygląda w filmie, a jak teraz!

