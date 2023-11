1 z 7

Kevin sam w domu to kultowy film świąteczny

To już tradycja! Każdego roku na "Polsacie" oglądamy... film "Kevin sam w domu"?. Powiedzmy sobie szczerze, to już symbol świąt, bez którego nie wyobrażamy sobie Wigilii! :) W tym roku Polsat znów nas nie zawiódł - to również ze względu na huczne obchody 25-lecia istnienia Polsatu - widzowie stacji ponownie obejrzą przygody zagubionego Kevina McAllistera - w niedzielę 24 grudnia br. o godz. 20.05. W związku z kolejną emisją chcemy podzielić się z wami... tajemnicami z planu!

"Kevin sam w domu" tajemnice z planu!

Coroczne rodzinne oglądanie "Kevina..." w wielu domach jest tradycją nie mniej ważną niż wspólne ubieranie choinki czy przygotowywanie świątecznych potraw. Gdy w 2010 roku stacja Polsat chciała zrezygnować z emisji filmu, pojawiły się protesty telewidzów, którzy stanowczo domagali się podtrzymania tej sympatycznej tradycji. I dyrekcja stacji uległa życzeniu telewidzów. Od czasu tamtego incydentu oczywistym jest, że święta bez Kevina w telewizji po prostu nie są możliwe.

Zabawne perypetie chłopca, który przypadkowo został sam w domu na święta Bożego Narodzenia bawią, dostarczając wspaniałej rozrywki wszystkim pokoleniom. To jeden z tych filmów, które co roku są w na liście świątecznych "must see".

Dla fanów zebraliśmy najbardziej zaskakujące ciekawostki z planu! Zapraszamy do obejrzenia galerii!

