3 z 8

Nikt nie chciał spać z Fullerem McCallisterem, bo pił dużo coli i w nocy moczył łóżko. Za karę wylądował z nim... oczywiście Kevin :) A w rolę sympatycznego i nieco zagubionego chłopca wcielił się Kieran Culkin - brat tytułowego Kevina! Choć zagrał o wiele mniejszą rolę w kultowym filmie, cieszy się sporą popularnością. W 2002 zagrał Jasona „Igby'ego” Slocumba Jr. w filmie Ucieczka od życia, za co dostał nominację do Złotego Globu! Gra sporo, ale ostatni kasowy film z jego udziałem to Scott Pilgrim kontra świat z 2010 roku.