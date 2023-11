1 z 9

Macaulaya Culkina nikomu przedstawiać nie trzeba, bo wszyscy doskonale znają go z roli zaradnego Kevina z hitowych i kultowych już filmów "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku". Aktor doskonale radził sobie jako dziecięca gwiazda, jednak szybko dopadł go poważny kryzys. Kariera, którą zrobił w tak młodym wieku wpłynęła na niego bardzo niekorzystnie. Macaulay Culkin przez lata staczał się w dół, poddając się uzależnieniu od narkotyków i alkoholu. Paparazzi regularnie przyłapywali go w kompromitujących momentach, a do sieci wciąż wyciekały kolejne zdjęcia, które świadczyły o fatalnym stanie Macaulaya Culkina. Po uroczym Kevinie nie było już śladu, co było szokiem dla jego fanów. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że aktor wychodzi na prostą, a najgorsze już za nim. Zobaczcie, jak teraz wygląda Macaulay Culkin. Będziecie zaskoczeni.

Zobacz: Macaulay Culkin w dobrej formie