Johnny Depp vs. Amber Heard: Kate Moss będzie zeznawać w sądzie. Modelka pogrąży byłego partnera?

"Proces dekady" między Johnnym Deppem a Amber Heard właśnie wszedł w decydujący etap. Zeznania świadków, które pojawią się w sądzie w tym tygodniu, mogą mieć ogromny wpływ na ostateczny wyrok amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Jak dotąd podczas batalii między gwiazdami, która elektryzuje fanów na całym świecie, doszło do wielu zwrotów akcji. Choć początkowo Johnny Depp spotkał się z ostrą krytyką w mediach społecznościowych, w ciągu ostatnich dni internauci zaczęli opowiadać się po jego stronie - głównie przez świetnych prawników aktora, którzy wykazali dość poważne nieścisłości w zeznaniach jego byłej żony. Teraz wszyscy czekają na to, aż na sali sądowej pojawi się Kate Moss. Gwiazda "Piratów z Karaibów" i supermodelka w latach 90. mieli "kokainowy romans". Para, która nie schodziła z okładek tabloidów, rozstała się w atmosferze skandalu po tym, jak Depp został aresztowany przez policję. Widzowie zastanawiają się, czy Kate Moss pogrąży byłego partnera.

Kate Moss będzie zeznawać na korzyść Johnny'ego Deppa

Fanów, którzy oglądają "proces dekady" między Johnnym Deppem i Amber Heard, bawiąc się jak przy dobrym reality show, w tym tygodniu czeka jeden z najbardziej emocjonujących i najciekawszych momentów. Filmowy Jack Sparrow wezwał do sądu jako świadka swoją byłą partnerkę, Kate Moss. Chociaż Amber Heard zasugerowała, że w przeszłości Depp miał zrzucić supermodelkę ze schodów, zagraniczne media są niemal pewne, że dawna miłość aktora stanie po jego stronie.

Warto przypomnieć, że Amber Heard oskarżyła Johnny'ego Deppa o próbę zrzucenia ze schodów jej siostry. Heard stwierdziła, że kiedyś aktor podobnie zachował się wobec Kate Moss. O tej historii wspomniała po raz pierwszy już w 2020 roku, gdy Johnny Depp sądził się z magazynem "The Sun". Jednak sama supermodelka zaprzeczyła, jakoby miało dojść do takiego zdarzenia.

Jak donosi zagraniczna prasa, to Johnny Depp wezwał na świadka byłą partnerkę z lat 90. Kate Moss ma złożyć zeznania online już w środę, 25 maja. To, co powie supermodelka, może być bardzo ważne dla całej sprawy między Deppem a Amber Heard. W piątek, 27 maja odbędą się mowy końcowe obu stron. Później ława przysięgłych będzie musiała zadecydować, kto wygra proces.

"Kokainowy romans" Johnny'ego Deppa i Kate Moss

Widzowie mogą być zdziwieni tym, że w procesie Kate Moss będzie zeznawała na korzyść Johnny'ego Deppa. Choć gwiazdy stworzyły jedną z najgorętszych par show-biznesu, to ich związek skończył się głośnym skandalem. Supermodelka i aktor codziennie byli śledzeni przez paparazzi. Zawsze nieprzyzwoicie stylowo ubrani, utalentowani oraz zbuntowani. Zaczęli spotykać się w 1994 roku. Kate Moss pozowała wówczas dla "Vogue'a" i podpisywała umowy z najbardziej luksusowymi domami mody. Johnny Depp miał już za sobą pierwsze małżeństwo kilka głośnych romansów, m.in. z Jennifer Grey i Winoną Ryder. Po tatuażu "Winona Forever" zostało "Wino Forever".

Wszyscy natychmiast zaczęli kibicować temu związkowi, choć nie miał prawa się udać. Johnny Depp był bardzo zagubionym, wiecznym chłopcem. Kate Moss otwarcie mówiła o swoich problemach emocjonalnych i tym, że nie potrafi zbudować bliskiej relacji. A jednak oboje spróbowali i tak zrodził się najbardziej ikoniczny związek lat 90.

Niestety namiętna miłość szybko stała się toksyczna, zatruwana przez głośne awantury i sceny chorobliwej zazdrości. Między kochankami dochodziło do kłótni w restauracjach, podczas których oboje rzucali w siebie talerzami, by później znów wyznawać sobie miłość. Brzmi trochę znajomo? Do historii przeszło też wszystko, co zdarzyło się w hotelu Mark. Po tym, jak Kate Moss powiedziała partnerowi, że nie może z nim dłużej być, Johnny Depp zdemolował apartament. Prasę obiegły zdjęcia aktora w kajdankach, którego policjanci zawieźli do aresztu.

Ostatecznie związek Johnny'ego Deppa i Kate Moss zakończył się w 1998 roku. Oboje później bardzo długo dochodzili do siebie, szukając równowagi psychicznej. Supermodelka udała się też na odwyk. Po latach jednak oboje z sentymentem i serdecznością wspominają wspólnie spędzone lata. Ich miłość była szczera, ale także destrukcyjna. Myślicie, że tak samo jest z Amber Heard?