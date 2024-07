Kate Middleton ma niewątpliwie zadatki na ikonę stylu. Jej sposób ubierania się inspiruje kobiety na całym świecie. Styl jaki prezentuje, zainspirował także markę Essie, która słynie z doskonałych lakierów do paznokci.

Kolory lakierów w jesiennje kolekcji marki, zostały stworzone z myślą o elegackiej kobiecie.

W kolekcji znajdziemy odcienie głębokiej, nasyconej śliwki Carry On, migdałowej szarości Glamour Purse, delikatnego, nieśmiałego różu Lady Like, kremowego beżu Case Study, nasyconej, kamelowej skóry Very Structred, chłodnej, przydymionej zieleni Power Clutch.

Kolory te są ponadczasowe, eleganckie i bardzo modne - dobrze nawiązują do stylu Kate Middleton. Twórczynię i założycielkę marki zainspirował wygląd księżnej podczas spotkania z Michelle Obamą. Żona księcia Williama, miała wtedy na sobie klasyczną beżową sukienkę, czarne szpilki i kopertówkę. Kate prezentowała się w tej stylizacji jak prawdziwa dama!

Cena lakieru to ok. 49 zł. Można go kupić m.in. w perfumeriach Douglas i Sephora.

