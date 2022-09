Kate Middleton przyznała jak ze śmiercią Królowej Elżbiety II radzą sobie jej dzieci: "Mają należytą opiekę"

Książę George jest podobny do swojej mamy? Do tej pory brytyjskie media sądziły, że młody książę jest podobny do ojca, ale na zdjęciach księżnej Kate z dzieciństwa widać, że chłopiec jest wręcz kopią swojej mamy. Nie wierzycie? Tylko spójrzcie! Książę George wgląda, jak Kate w dzieciństwie! Brytyjskie media ostatnio zainteresowały się faktem, do kogo podobny jest książę George. Kiedy w sieci pojawiły się zdjęcia Kate, mającej zaledwie 3 lata, wystarczyło szybkie porównanie i wszystko stało się jasne! Najstarszy syn książęcej pary to kopia swojej mamy. Co więcej okazuje się, że z każdym kolejnym rokiem George staje się coraz bardziej do niej podobny. Jedyną różnicą jest kolor włosów, Kate jako dziecko miała jasne włosy, ale już jako 5-latka ich kolor był znacznie ciemniejszy. Wszystko wskazuje, że włosy książę odziedziczył po swoim tacie. A do kogo podoba jest dwójka rodzeństwa George'a? Księżniczka Charlotte niemal od początku jest porównywana do swojej prababci, czyli królowej Elżbiety II. Nawet cechy charakteru odziedziczyła najprawdopodobniej po monarchini! Jest tak samo władcza i nie znosi sprzeciwu. Rozstawia po kątach swoich braci, a Kate w jednym z wywiadów przyznała, że Charlotte ma charakterek, to George jest zdecydowanie spokojniejszym dzieckiem. Z kolei książę Louis według brytyjskiej prasy to kopia księcia Williama. Zgadzacie się z tymi opiniami? Zobacz także : Kate i William spodziewają się dziecka? Księżna pokazała się publicznie i wszystko stało się jasne! These photos of young Kate Middleton & Prince George show he takes so much after his mom — Romper (@romper) 7 czerwca 2018 Książę George