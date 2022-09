Mężczyzna rzucił się na trumnę z ciałem Elżbiety II! Groźny incydent w Pałacu Westminsterskim [WIDEO]

9 kwietnia wszystkie maszty w Wielkiej Brytanii zostały opuszczone do połowy, a Pałac Buckingham przekazał druzgocące wieści - tego dnia, nad ranem, w wieku 99 lat w zamku Windsor zmarł książę Filip, a rodzina królewska pogrążyła się w żałobie. Królowa Elżbieta II poruszającym zdjęciem pożegnała swojego ukochanego męża , u którego boku spędziła ponad 70. lat, a jak dowiadujemy się z oficjalnych informacji, rozpoczęto juz przygotowania do pogrzebu. Jak się okazuje, przed śmiercią książę Filip miał co do niego wiele nietypowych życzeń, a jednym z nim była trumna, w której ma spocząć. Książę Filip zostanie pochowany w trumnie z wełny Choć po usłyszeniu tragicznych informacji Brytyjczycy czekali, by pożegnać swojego ukochanego monarchę, rodzina królewska zaapelowała, by poddani nie zbierali się w dniu pogrzebu pod zamkiem Windsor i uczestniczyli w ceremonii we własnych domach przed telewizorami - w których ostatnia droga księcia Filipa będzie transmitowana. Jak podano do informacji, pogrzeb męża królowej Elżbiety II odbędzie się 17 kwietnia o godzinie 15.00, a ceremonia nie będzie miała charakteru państwowego. Pogrzeb nie będzie państwowy i nie poprzedzi go wystawienie trumny. Ciało Jego Królewskiej Mości spocznie w zamku Windsor po nabożeństwie w kaplicy św. Jerzego. Jest to zgodne z życzeniem Jego Królewskiej Mości - przekazano w oficjalnym komunikacie. Jak się okazuje, nie było to jedyne życzenie księcia Filipa dotyczące jego pogrzebu. Z informacji "The Sun" oraz "The Daily Mirror" wynika, że monarcha chciał, by jego pochówek był ekologiczny, a trumnę z ciałem męża królowej Elżbiety II, z zamku do kaplicy, będzie wiózł hybrydowy Land Rover, w którego projektowaniu pomagał sam monarcha. Co więcej,...