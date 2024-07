11 listopada w Wielkiej Brytanii obchodzony jest Dzień Pamięci. Jest to święto, podczas którego Brytyjczycy wspominają żołnierzy poległych we wszystkich wojnach. Tego dnia mieszkańcy Anglii noszą na znak pamięci przypięte do ubrań czerwone maki.

Kilka dni przed głównymi obchodami, Kate Middleton z mężem udali się w przejażdżkę zabytkowym londyńskim autobusem. Tym samym zrobili niespodziankę pasażerom oraz wsparli kwestę na rzecz weteranów wojennych.

Księżna przy okazji kolejny raz zaprezentowała się w znakomitej stylizacji. Miała na sobie piękny klasyczny płaszcz w kolorze maków.

