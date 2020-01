Kate już wcześniej wykluczyła Meghan i Harry'ego? Księżna podjęła szokującą decyzję!

W środowy wieczór media na całym świecie obiegła szokująca informacja. Księżna Meghan i książę Harry postanowili odseparować się od rodziny królewskiej i tym samym zrzekają się tytułów królewskich! Ta niespodziewana i zaskakująca decyzja książęcej pary rozwścieczyła Brytyjczyków, którzy nie szczędzą Meghan i Harry'emu przykrych komentarzy. Jak podają zagraniczne media, księżna Kate już wcześniej wykluczyła szwagra i szwagierkę ze swojego życia! Dlaczego?

Dlaczego księżna Kate wykluczyła Meghan i Harry'ego?

Od środy nie milkną spekulacje na temat oświadczenia, które zostało wydane przez Meghan i Harry'ego za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak się okazało, para ma zamiar odseparować się od rodziny królewskiej i chce spędzać czas nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w Stanach Zjednoczonych!

Po wielu miesiącach refleksji i wewnętrznych dyskusji postanowiliśmy w tym roku dokonać zmiany. Zamierzamy wycofać się jako „starsi” członkowie rodziny królewskiej”. Zamierzamy pracować, by stać się niezależnym finansowo, a jednocześnie nadal w pełni wspierać Jej Królewską Mość Królową. Planujemy teraz spędzać czas między Wielką Brytanią a Ameryką Północną, nadal szanując nasz obowiązek wobec Królowej i Wspólnoty Narodów - czytamy w oświadczeniu Meghan i Harry'ego.

Teraz na jaw wychodzą kolejne, szokujące informacje. Według doniesień zagranicznych mediów Meghan i Harry nie żyli w zgodzie z Williamem i Kate już od dłuższego czasu. Z tego też względu księżna Kate, która 9 stycznia obchodzi urodziny, nie wysłała zaproszenia do swojej szwagierki i szwagra na organizowane z tej okazji wystawne przyjęcie. Kate rzekomo chce spędzić ten czas tylko w gronie najbliższych jej osób i wygląda na to, że Sussexowie nie należą do tej grupy.

Natychmiast pojawiły się spekulacje, że Meghan i Harry specjalnie opublikowali oświadczenie o rezygnacji z królewskich tytułów na dzień przed urodzinami Kate, aby skupić całą uwagę na sobie. Czy rzeczywiście dokonali tego z premedytacją? Tego zapewne nigdy się nie dowiemy. Niemniej jednak urodziny księżnej Kate zejdą na drugi plan.

Myślicie, że rzeczywiście pomiędzy Meghan i Harrym oraz Kate i Williamem dochodziło do poważnych konfliktów?

East News

Brytyjczycy nie kryją oburzenia i są zszokowani decyzją Meghan i Harrego!