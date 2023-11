Harry wygłosił przemówienie podczas wesela Williama i Kate. Pracował nad nim aż dwa tygodnie! Wcześniej dzięki sugestii swojej towarzyszki Chelsy Davy wykreślił zdanie o „zabójczych nogach” Kate, które mogłoby wprawić pannę młodą w zakłopotanie. Co zatem powiedział Harry?

„Była to ciepła, serdeczna i zabawna przemowa, która bardzo wzruszyła Williama. Zwracając się do niego per „stary”, Harry oznajmił mu, że jest najlepszym bratem i że kocha Kate „jak siostrę”. Gdy stwierdził, że dziesięcioletni związek młodej pary jest dla niego natchnieniem, Chelsy uśmiechnęła się nieśmiało, a Kate uroniła łzę. Mowę okrasił swoim klasycznym poczuciem humoru, dodając uszczypliwie: „Przed poznaniem Kate Willliam nie miał w sobie krzty romantyzmu, toteż wiedziałem, że coś jest na rzeczy, kiedy nagle zaczął gruchać do słuchawki”. Słynący z talentu do przedrzeźniania, nazwał bratową „dzióbkiem”, ku uciesze gości - czytamy w biografii księcia.