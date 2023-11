3 z 5

Według Christophera Andersona, autora książki "Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate, and the Throne", Camilla uważała, że o ile Kate jest ładna, o tyle zbyt mroczna, pospolita i "nisko urodzona", by zostać członkinią rodziny królewskiej. Prosiła nawet księcia Karola, by przemówił Williamowi do rozsądku.

Zobacz: Ta miłość rodziła się w cieniu skandalu. Poznajcie przejmującą historię związku Karola i Camilli