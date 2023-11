Reklama

Oficjalnie się do siebie uśmiechają. Ale na co dzień podobno walczą między sobą o względy królowej i sympatię poddanych. Czy poprawne relacje księżnych Kate i Meghan to tylko gra pozorów?

Finał tenisowego turnieju pań na Wimbledonie okazał się emocjonujący nie tylko za sprawą walczących o zwycięstwo Sereny Williams i Angelique Kerber. Uwagę gości i dziennikarzy przyciągnęły też księżna Kate (36) i księżna Meghan (36), które po raz pierwszy publicznie pojawiły się razem od czasu ślubu tej ostatniej z księciem Harrym.

Na trybunach obie panie zachowywały się jak serdeczne przyjaciółki: rozmawiały ze sobą, uśmiechały się, komentowały zmagania na korcie. Czy robiły to tylko na pokaz?

Zobacz: Księżna Kate wspiera Meghan Markle! Po tym co się stało, bardzo się zbliżyły!

Pytanie to jest o tyle zasadne, że od kilku tygodni plotkuje się, że Kate i Meghan wcale za sobą nie przepadają i mają ku temu powody, a ich publiczne wymiany uprzejmości to tylko gra pozorów. Czy jednak na pewno?

Na drugim planie

O tym, że relacje między księżnymi są chłodne, miał zdaniem brytyjskiej prasy dobitnie świadczyć niedawny chrzest drugiego syna Kate i księcia Williama – Louisa. Spekulowano, że to właśnie Meghan i Harry zostaną chrzestnymi najmłodszego członka rodziny. Tymczasem zaszczyt ten przypadł dalszym kuzynom malca oraz przyjaciołom jego rodziców. Podobno Kate miało przeszkadzać, że Meghan, zanim została żoną Harry’ego, nie należała do arystokracji. Nie jest też rodowitą Brytyjką. A fakt, że ma już za sobą jedno nieudane małżeństwo, też nie stawia jej w najlepszym świetle. Mimo to Meghan została ostatnio uznana przez magazyn „Vogue” za jedną z najbardziej wpływowych kobiet, co rzekomo miało jeszcze bardziej zirytować Kate. Czarę goryczy przelała zaś królowa Elżbieta II, która więcej uwagi poświęca Markle niż księżnej Cambridge. Z kolei Meghan ma podobno serdecznie dość ciągłych porównań z Kate. Tym bardziej że w większości wypada gorzej. Jej śmiałe kreacje, nieustanne łamanie zasad dworskiej etykiety, ba!, nawet niewłaściwe ułożenie nóg przy siadaniu powodują, że Markle jest wiecznie na cenzurowanym.

Zobacz: Na tych zdjęciach Meghan Markle jest coś, co nie spodoba się królowej!

Co o konflikcie między paniami mówią osoby związane z pałacem Kensington?

„Nie zauważyłam żadnego napięcia. Meghan często odwiedza Williama i Kate. Chętnie też bawi się z ich dziećmi, a George i Charlotte lubią jej towarzystwo”, powiedziała magazynowi „The Sun” jedna z osób pracujących dla rodziny królewskiej.

Mistrzyni i uczennica

„Meghan może liczyć na moją pomoc. Będę jej służyć radą i dzielić się doświadczeniem”, deklarowała Kate po zaręczynach Markle z księciem Harrym. I słowa dotrzymała. Pomagała Meghan w przygotowaniach do ślubu i pierwszych publicznych wystąpień. Meghan docenia te starania i wcale nie zamierza rywalizować z przyszłą królową. Przeciwnie! Zawsze trzyma się z boku, oddając Kate należny jej szacunek. Szwagierki mają różny styl ubierania się i sposób bycia. I chętnie to podkreślają, by zaznaczyć swoją niezależność. A to, czy czują do siebie sympatię, czy też raczej ze sobą rywalizują, wiedzą zapewne tylko one. Znając historię rodziny królewskiej i to, że większość rzeczy robi ona na pokaz, można być pewnym, że zostanie to tajemnicą. Nie pierwszą i nie ostatnią!

Reklama

Kate i Meghan, jaka naprawdę jest ich relacja?