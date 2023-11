Meghan Markle nie ma łatwego życia, choć mogłoby się wydawać, że jest wprost przeciwnie. NIestety, żona księcia Harry'ego musi się pilnować na każdym kroku. Już wiemy, że nie może mówić wszystkiego, co myśli, czy zakładać ubrań, na które ma ochotę, a także jadać ulubionych potraw. Ale to nie wszystko! Właśnie się okazuje, że Meghan bardzo musi uważać nawet na gesty, które wykonuje. Na listę rzeczy zakazanych trafiło... wkładanie rąk do kieszeni!

Meghan Markle znów złamała protokół?

Meghan Markle dała się przyłapać kilka razy na wkładaniu rąk do kieszeni. Dla nas to nic groźnego, ale dla rodziny królewskiej to prawdziwy szok! Okazuje się bowiem, że Meghan jest pierwszą kobietą w rodzinie, która tak postąpiła!

Książę Karol to robi, książę Harry także i nawet mały książę George był widziany, gdy wkłada rękę do kieszeni, ale Meghan może być pierwszą kobietą z rodziny królewskiej, która zrobiła to publicznie - powiedziała Judi James, ekspertka od mowy ciała, w rozmowie z „OK! Online”.

Co ciekawe, ten gest nie tylko nie przystoi księżnej, ale jednocześnie wiele zdradza na jej temat. Wkładanie rąk do kieszeni ma bowiem podłoże psychologiczne - świadczy o tym, że osoba wykonująca ten gest, pragnie się ukryć!

Klasycznym powodem tego bardzo powszechnego gestu jest chęć ukrycia się, szczególnie gdy dłonie są wepchnięte głęboko w kieszenie. Pomaga to także w przezwyciężeniu powszechnego problemu, z którym boryka się większość z nas, gdy nie wiemy, co zrobić z naszymi rękami, kiedy wiemy, że ludzie na nas patrzą - powiedziała Judi.

Judi James podejrzewa jednak, że w przypadku Meghan w grę wchodzi jeszcze jedna kwestia - moda!

Duża pewność siebie księżnej sugeruje, że ma to więcej wspólnego z modą niż z lękiem. Może to być ukłon w stronę lat 50., które uwielbia - powiedziała ekspertka.

Nie do końca wiadomo, czym kieruje się Meghan, ale nie da się ukryć, że to może nie spodobać się królowej! W końcu wkładanie rąk do kieszeni jest mało wytwornym gestem.

Meghan ma w sobie sporo amerykańskiego luzu

Często można ją zobaczyć z rękami w kieszeniach!

Nie da się ukryć, że to może być problem dla królowej!