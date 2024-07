1 z 14

Katarzyna Zielińska z rodziną na zakupach

Katarzyna Zielińska przyłapana na zakupach w centrum handlowym w Warszawie. Aktorce towarzyszył mąż Wojciech Domański oraz synek Henryk. Całej rodzince dopisywały świetne humory! Mały Henio jest przeuroczy! Katarzyna Zielińska zrobiła spore zakupy. Czyżby to pierwsze przygotowania do świąt Bożego Narodzenia? Jeśli tak, to gratulujemy świetnej organizacji!

Zobacz też: Katarzyna Zielińska w intensywnie żółtej sukni i z torebką Chanel. Czy taki look do niej pasuje? SONDA

Aktorka na wypad do centrum handlowego postawiła na mini oraz oryginalne rajstopy w gwiazdki! Wyglądała świetnie! Zobaczcie fotogalerię!

Polecamy: Ozdoby na Święta Bożego Narodzenia: choinka ze sznurka, pinezek czy wstążki