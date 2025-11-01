5 lipca 2021 r. na zawsze zmienił życie Katarzyny Zielińskiej. Tego dnia zmarła jej ukochana mama, Anna Zielińska. Miała 76 lat. Aktorka określiła ten moment jako "najtrudniejszy dzień w jej życiu". Informację o śmierci matki przekazała publicznie dopiero po czasie. Gwiazda nie ukrywa, że jej rodzina jest dla niej najważniejsza, a odejście matki pogrążyło ją w ogromnym smutku. W dniu Wszystkich Świętych aktorka podzieliła się z fanami osobistym wyznaniem.

Katarzyna Zielińska w poruszających słowach wspomina zmarłą mamę

W dniu Wszystkich Świętych Katarzyna Zielińska opublikowała poruszający wpis na swoim Instagramie. Słowa, które zamieściła, wstrząsnęły jej fanami.

Mami. Tęsknię. Codziennie dzwonię tam do nieba... Patrzaj z góry! Widzisz? - napisała aktorka.

Ten emocjonalny post stał się dla niej formą oddania hołdu zmarłej mamie i symboliczną rozmową z nią w rocznicę wspomnień o zmarłych. Również na InstaStories aktorki pojawił się wymowny cytat:

Miłość nie przemija z czasem, uczy się tylko innego języka. I mówi do nas cicho, przez wiatr, który głaszcze policzek, przez łzę, która spada niespodziewanie.

Całość uzupełniła fragmentem utworu Sanah "Aniołom szepnij to".

Ile ja bym dała, by widzieć ciebie znów, Ile niewypowiedzianych mam w głowie słów - wybrzmiał fragment piosenki.

Katarzyna Zielińska długo nie mogła dojść do siebie po śmierci mamy

Gdy w lipcu 2021 r. media obiegła informacja o śmierci mamy Katarzyny Zielińskiej, artystka z ogromną czułością pożegnała ukochaną mamę. Aktorka w wielu wywiadach podkreślała, że bardzo długo zajęło jej "wyjście na prostą". Dopiero trzy lata po śmierci Anny Zielińskiej aktorka zdecydowała się otwarcie mówić o swoim bólu zdradzając, że po stracie matki pogrążyła się w depresji.

Każdy ma taki moment w życiu, że odcina ci skrzydła dzieciństwa. Nic ci nie złagodzi smutku, po prostu musisz się nauczyć żyć z tą częścią smutku w twoim sercu. Pamiętam taki moment, że jak szłam mamie zamówić kwiaty, szedł pan, który robił zdjęcia. Miałam taką bezsilność, bo nie wiedziałam, co ja mam powiedzieć, byłam tak zagubiona. - mówiła w 2024 roku w ''Dzień Dobry TVN''.

Jak zaznaczyła, była zagubiona i przytłoczona, jednak nie miała wyboru, musiała wrócić do pracy. Grała wówczas w spektaklach teatralnych i, jak przyznała, musiała założyć maskę i udawać, że wszystko jest w porządku. Mimo cierpienia, Katarzyna Zielińska nie pozwoliła, by depresja ją złamała.

Katarzyna Zielińska walczyła z depresją po śmierci mamy

W wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" podkreśliła, że kluczowym momentem była decyzja, by nie milczeć na temat swojego stanu.

Ja się nie zderzyłam z jakąś ogromną depresją. Dzięki zaprzyjaźnionym ludziom poczułam się dobrze, zaopiekowania. Nie obawiałam się i nie wstydziłam poprosić o pomoc - mówiła w 2024 roku.

Historia Katarzyny Zielińskiej, jej ból po stracie, zmagania z depresją i proces leczenia, stały się ważnym głosem w dyskusji o żałobie i zdrowiu psychicznym.

Zobacz także: