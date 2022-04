Anotni Królikowski znika z serialu Polsatu! To przez skandal wokół jego osoby?

Czarne chmury zawisły nad Antonim Królikowskim. Odkąd aktor ogłosił, że założył własną federację MMA, internauci nie zostawiają na nim suchej nitki. Teraz głos w sprawie zajął Arkadiusz Wiśniewski -prezydent Opola, miasta gdzie ma odbyć się najnowsza walka zaplanowana przez artystę. Prezydent Opola ostro o gali MMA Antoniego Królikowskiego Antoni Królikowski znów jest na ustach wszystkich i niestety, wcale nie mówi się o nich pochlebnie. Po tym, jak artysta ogłosił, że został włodarzem MMA w sieci zawrzało. Nie trzeba było długo czekać, by aktor pochwalił się kolejną "radosną nowiną". Antoni Królikowski założył własną federację MMA i już zaplanował pierwszą walkę. Jak poinformował na Instagramie, w pierwsza walka będzie należała do sobowtórów Wladimira Putina i Wołodymyra Załenskiego . Po tych słowach na artystę spadła fala hejtu. Gala, planowana przez Antoniego Królikowskiego ma się odbyć 30 kwietnia w Opolu. Czy do tego dojdzie? Głos w sprawie postanowił zabrać także prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski. - Nie ma mojej zgody na galę MMA, której elementem miałaby być walka pomiędzy sobowtórami prezydenta Zełenskiego i Putina - napisał na Facebooku Arkadiusz Wiśniewski. Prezydent Opoza zapowiedział, że podjął już specjalne środki mające uniemożliwić Antoniemu Królikowskiego organizację kontrowersyjnej gali MMA w Opolu. - Opole, jak i cała Polska, pomaga Uchodźcom i walczącym Ukraińcom. Będziemy robić to dalej! Organizatorzy tej pseudogali nie uprzedzali miasta o tak paskudnych pomysłach na "promocję" swojego wydarzenia. Dlatego zapewniam, że na pewno im na to nie pozwolimy - przyznał prezydent Opola. - Wydałem już polecenie uniemożliwienia realizacji tego...