"Przez Atlantyk": Antoni Królikowski zaskoczył wyznaniem. Atmosfera jest coraz bardziej napięta!

Paweł Królikowski trafił do szpitala. Informację tę potwierdził Antoni Królikowski w rozmowie z serwisem pudelek.pl. Serwis nieoficjalnie podał, że popularny aktor przebywa na oddziale neurochirurgii jednego z warszawskich szpitali. Trafił do szpitala, jest pod opieką lekarzy - potwierdził Antoni Królikowski Choroba Pawła Królikowskiego Paweł Królikowski zmaga się z problemami zdrowotnymi już od kilku lat. W 2015 roku przeszedł poważną operację wycięcia tętniaka mózgu. Kilka miesięcy temu również przebywał w szpitalu, do czego przyznał się w pierwszym odcinku tegorocznej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Gwiazdor "Rancza" dodatkowo zdradził, że stan był na tyle poważny, że lekarze musieli walczyć o jego życie. Na początku maja nie przyjechałem do was na spotkanie. Okazało się, że moje zdrowie nie było okej. Musiałem więc coś z tym zrobić, spotkałem ludzi w Szpitalu Bródnowskim, w szpitalu koło Zgierza i tam mi uratowali życie. Uratowała mi życie moja żona i uratował mi życie mój profesor Ząbek. Okazało się, że mogę żyć, że mogę z wami się spotykać - mówił wówczas Paweł Królikowski. O konsekwencjach problemów ze zdrowiem męża mówiła także Małgorzata Ostrowska-Królikowska w rozmowie z Faktem: Rehabilitacja to jest proces. Nie wiadomo, ile potrwa. Mąż pracuje, ale jest cały czas rehabilitowany, walczy i jest bardzo dzielny. Jest po bardzo ciężkiej operacji, więc to wymaga czasu Jak nieoficjalnie dowiedział się Pudelek, Paweł Królikowski dziś ponownie trafił do szpitala. Informację potwierdził jego syn, Antoni Królikowski. Trzymamy kciuki za zdrowie aktora.