Agnieszka Woźniak-Starak wróciła na ekrany telewizorów polskich telewidzów, tym razem w roli prowadzącej pasmo śniadaniowe. Jako jedna z gwiazd Telewizji Polskiej zaszczyciła swoją obecnością podczas wiosennej ramówki, zwracając na siebie uwagę nie tylko bezbłędną stylizacją.

Agnieszka Woźniak-Starak zaskakuje na ramówce TVP

Agnieszka Woźniak-Starak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy, które podczas wiosennej ramówki Telewizji Polskiej reprezentowały poranny program "Pytanie na śniadanie". Gwiazda wróciła do roli prowadzącej formatu równo po 13 latach przerwy, by znów witać telewidzów o poranku. Na przestrzeni lat dziennikarka stała się nie tylko ikoną telewizyjnych formatów, lecz także nienagannego stylu, co po raz kolejny udowodniła przy okazji wydarzenia organizowanego przez TVP.

Agnieszka Woźniak-Starak skupiła na sobie uwagę fotoreporterów podczas wiosennej ramówki Telewizji Polskiej, pozując na ściance z niezwykle eleganckim tego wieczoru Łukaszem Kadziewiczem.

Agnieszka Woźniak-Starak na ściance TVP

Agnieszka Woźniak-Starak po raz kolejny zachwyciła nienaganną prezencją oraz stylizacją, która perfekcyjnie wpisuje się w aktualne trendy, a jednocześnie idealnie wpasowuje się w charakter telewizyjnego wydarzenia. Na ten szczególny wieczór dziennikarka postawiła na świetne połączenie czerni i granatu. Uwagę przykuły jednak modne, prześwitujące materiały, które nadały całości stylizacji lekkości i oryginalnego wyrazu. Na dopasowanej mini swobodnie układała się długa, transparentna spódnica z obfitą falbaną. Zabudowaną, czarną górę z półgolfem oraz długimi rękawami urozmaiciły z kolei wysadzane połyskującymi diamencikami linie fiszbin.

Dziennikarka mogła tego wieczoru błyszczeć na ściance w towarzystwie eleganckiego Łukasza Kadziewicza. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" zaprezentował się w dopasowanym garniturze uszytym z czarnego, delikatnie połyskującego w blasku fleszy garniturze. Komplet uzupełnił gładkim, czarnym, dzianinowym golfem, co wizualnie korespondowało ze stylizacją telewizyjnej partnerki. Nie zabrakło też idealnych na wieczorowe wyjścia eleganckich, lakierowanych półbutów.

Lubicie oglądać Agnieszkę i Łukasza w "Pytanie na śniadanie"?

Łukasz Kadziewicz, Agnieszka Woźniak-Starak na ramówce TVP, fot. AKPA/Paweł Wrzecion

Łukasz Kadziewicz, Agnieszka Woźniak-Starak na ściance TVP, fot. AKPA/Paweł Wrzecion

Woźniak-Staraka na wiosennej ramówce, fot. AKPA/Paweł Wrzecion

Agnieszka Woźniak-Starak. Wiosenna ramówka TVP 2026, fot. VIPHOTO/East News

Agnieszka Woźniak-Starak na ramówce TVP, fot. VIPHOTO/East News