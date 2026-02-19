Elegancka Agnieszka Woźniak-Starak na ramówce w TVP. Nie pozowała sama
Agnieszka Woźniak-Starak pojawiła się na ściance wiosennej ramówki TVP i to w nie byle jakim towarzystwie! Gwiazda kolejny raz zachwyciła też niebanalnym wyczuciem stylu oraz kreacją, która od razu zwróciła uwagę fotoreporterów.
Agnieszka Woźniak-Starak wróciła na ekrany telewizorów polskich telewidzów, tym razem w roli prowadzącej pasmo śniadaniowe. Jako jedna z gwiazd Telewizji Polskiej zaszczyciła swoją obecnością podczas wiosennej ramówki, zwracając na siebie uwagę nie tylko bezbłędną stylizacją.
Agnieszka Woźniak-Starak zaskakuje na ramówce TVP
Agnieszka Woźniak-Starak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy, które podczas wiosennej ramówki Telewizji Polskiej reprezentowały poranny program "Pytanie na śniadanie". Gwiazda wróciła do roli prowadzącej formatu równo po 13 latach przerwy, by znów witać telewidzów o poranku. Na przestrzeni lat dziennikarka stała się nie tylko ikoną telewizyjnych formatów, lecz także nienagannego stylu, co po raz kolejny udowodniła przy okazji wydarzenia organizowanego przez TVP.
Agnieszka Woźniak-Starak skupiła na sobie uwagę fotoreporterów podczas wiosennej ramówki Telewizji Polskiej, pozując na ściance z niezwykle eleganckim tego wieczoru Łukaszem Kadziewiczem.
Agnieszka Woźniak-Starak na ściance TVP
Agnieszka Woźniak-Starak po raz kolejny zachwyciła nienaganną prezencją oraz stylizacją, która perfekcyjnie wpisuje się w aktualne trendy, a jednocześnie idealnie wpasowuje się w charakter telewizyjnego wydarzenia. Na ten szczególny wieczór dziennikarka postawiła na świetne połączenie czerni i granatu. Uwagę przykuły jednak modne, prześwitujące materiały, które nadały całości stylizacji lekkości i oryginalnego wyrazu. Na dopasowanej mini swobodnie układała się długa, transparentna spódnica z obfitą falbaną. Zabudowaną, czarną górę z półgolfem oraz długimi rękawami urozmaiciły z kolei wysadzane połyskującymi diamencikami linie fiszbin.
Dziennikarka mogła tego wieczoru błyszczeć na ściance w towarzystwie eleganckiego Łukasza Kadziewicza. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" zaprezentował się w dopasowanym garniturze uszytym z czarnego, delikatnie połyskującego w blasku fleszy garniturze. Komplet uzupełnił gładkim, czarnym, dzianinowym golfem, co wizualnie korespondowało ze stylizacją telewizyjnej partnerki. Nie zabrakło też idealnych na wieczorowe wyjścia eleganckich, lakierowanych półbutów.
Lubicie oglądać Agnieszkę i Łukasza w "Pytanie na śniadanie"?
