Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski przez dekadę tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Ich związek rozpoczął się podczas wspólnej pracy na planie filmowym, a dwa lata później para zdecydowała się na ślub. Relacja, choć przez lata uchodziła za silną i stabilną, nie przetrwała próby czasu. Po 10 wspólnych latach zdecydowali się na rozstanie.

Aktorka komentuje rozstanie i emocjonalny proces wyjścia z relacji

Katarzyna Warnke zdecydowała się opowiedzieć o kulisach rozstania w rozmowie z Magdą Mołek w podcaście „W moim stylu”. Podkreśliła, że zakończenie tak długiego związku nie było łatwe i wiązało się z długotrwałym procesem emocjonalnym.

Kobiety jednak potrzebują długofalowego procesu wyjścia ze związku i mówi się, że to jest zdrowe – są różne szkoły. U mnie trwało to dwa lata - wyznała Warnke.

Aktorka otwarcie przyznała, że czas po rozstaniu był dla niej trudny i wymagał pracy nad sobą. Jej słowa rzucają nowe światło na temat rozstania i pokazują, że decyzja o zakończeniu relacji dojrzewała w niej długo.

Nowy związek Stramowskiego i spekulacje o zdradzie

Krótko po zakończeniu związku z Warnke, Piotr Stramowski ogłosił, że jest w nowej relacji. To wywołało lawinę spekulacji w mediach oraz wśród fanów pary. Wiele osób zaczęło podejrzewać, że Stramowski mógł zdradzić swoją partnerkę jeszcze w trakcie trwania ich małżeństwa.

Nie brakowało głosów, że nowa partnerka aktora, Natalia, pojawiła się „zbyt szybko”. Uwagę opinii publicznej przykuło przede wszystkim tempo, w jakim Stramowski wszedł w nowy związek. Sytuacja stała się jeszcze bardziej medialna, kiedy zaczęto łączyć to z potencjalną zdradą.

Warnke przerywa milczenie w podcaście „W moim stylu”

Katarzyna Warnke postanowiła jednoznacznie skomentować spekulacje. W podcaście Magdy Mołek wyraźnie zaznaczyła:

Przyznaję, że Piotr ekspresowo wszedł w nowy związek, ale mnie nie zdradził.

Tym samym rozwiała wszelkie wątpliwości i jednoznacznie zaprzeczyła plotkom o niewierności ze strony byłego partnera. Jej wypowiedź ma szczególne znaczenie w kontekście debaty na temat granic prywatności w życiu celebrytów i roli mediów w kształtowaniu opinii publicznej.

W rozmowie Warnke podzieliła się także refleksjami dotyczącymi różnic w sposobie przeżywania rozstań przez kobiety i mężczyzn. Zauważyła, że mężczyźni często szybciej wchodzą w nowe relacje, co może być dla kobiet szokujące lub bolesne: