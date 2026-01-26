Jadwiga Żak-Stewart przyszła na świat 15 lipca 1912 roku w Warszawie. Przez całe swoje długie życie była świadkiem największych wydarzeń XX i XXI wieku. To właśnie jej wiek - 113 lat - uczynił ją najstarszą mieszkanką Polski. Zmarła w Łodzi, gdzie spędziła ostatnie lata życia.

Nie żyje Jadwiga Żak-Stewart

Śmierć Jadwigi Żak-Srewart potwierdził Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

„Nie żyje najstarsza Polka - Jadwiga Żak-Stewart. Przeżyła 113 lat, a jej piękno i wrażliwość zapamiętamy na zawsze - napisano w poruszającym komunikacie.

W 1946 roku Jadwiga Żak-Stewart przeniosła się do Łodzi, gdzie mieszkała aż do lat 80. To właśnie w tym mieście spędziła dużą część swojego dorosłego życia. W czasie stanu wojennego zdecydowała się wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, by być bliżej swoich synów. Przez 30 lat mieszkała w Indianapolis, gdzie pracowała w szpitalu. Pomimo podeszłego wieku była aktywna zawodowo, co świadczy o jej niezwykłej energii i determinacji. Kobieta była dwukrotnie zamężna, a na swoje setne urodziny postanowiła wrócić do Polski. Powodem powrotu była chęć bycia bliżej pierwszego męża, którego śmierć rozdzieliła ich wiele lat wcześniej.

Po powrocie do Polski Jadwiga Żak-Stewart zamieszkała w domu seniora w Łodzi. To właśnie tam, w otoczeniu opieki i troski, spędziła ostatnie lata swojego życia. Miejsce to stało się jej spokojnym azylem po latach intensywnego życia między kontynentami. Zmarła w Łodzi, pozostawiając po sobie pamięć jako najstarsza Polka i symbol niesamowitej długowieczności.

