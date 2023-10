Katarzyna Skrzynecka przeszła spektakularną metamorfozę. Fanka: "Myślałam, że to Tina Turner"

Jak już donosiliśmy , Katarzyna Skrzynecka niedługo nacieszy się urlopem macierzyńskim. Popularna prezenterka i aktorka już w marcu powróci do pracy. Na pewno zobaczymy ją na deskach teatru Kamienica w spektaklu "I tak Cię kocham". Bardzo możliwy jest również jej powrót na wizję! - Świetnie sprawdziła się w poprzednim sezonie jako prowadząca "Miłość jak z powieści" i chcielibyśmy, by pojawiła się w nowej ramówce Polsat Café - powiedziała magazynowi "Flesz" dyrektor stacji, Jolanta Borowiec. Podobno dla Skrzyneckiej przewidziany jest nowy program. O jego szczegółach na razie nic nie wiemy, a i pani Katarzyna woli dmuchać na zimne i nie chwali się przedwcześnie. "Flesz" donosi ponadto, że nie ma tematu powrotu Skrzyneckiej do "Tańca z Gwiazdami". Żadna taka oferta do młodej mamy nie wpłynęła. Więcej informacji przeczytasz w magazynie "Flesz". Już w kioskach. ac