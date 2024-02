Marcin Hakiel po latach powraca na parkiet "Tańca z Gwiazdami". O jego duecie z Dagmarą Kaźmierską z "Królowych życia" krąży dużo plotek. Media sugerują, że para nie dogaduje się, natomiast ich aktywność w mediach społecznościowych zdaje się temu zaprzeczać. Teraz Marcin Hakiel zaskoczył internautów wspomnieniem swojego występu w programie z ponad dwóch dekad temu.

Marcin Hakiel i Katarzyna Skrzynecka brali udział w pierwszej edycji "Tańca z Gwiazdami" emitowanego jeszcze w stacji TVN. Wiosną 2005 roku nie tylko zachwycali na parkiecie, ale również udało im się zając wysokie czwarte miejsce. Tancerz tuż przed najnowszą polsatowską już edycją show, postanowił powspominać swoje początki w tym formacie. Obojętna na to nie pozostała Katarzyna Skrzynecka:

WOOOOOW Marcinuuu Kochany. Ależ mi sprawiłeś fantastyczną NIEZPODZIANKĘ I RADOŚĆ przypomnieniem tej kapitalnej tanecznej przygody. Ileż my mieliśmy radości z tego tańca, ileż fantastycznej ENERGII. Aż łzy mi się serdeczne zakręciły w oczach, gdy to obejrzałam. To były chyba pierwsze historyczne 4 x 10 w historii tego programu... TzG było spełnieniem marzeń mojego dzieciństwa o nauce tańca towarzyskiego. A nauka pod Twoją opieką - wielką satysfakcją, pasją i radością. DZIĘKUJĘ CI SERDECZNIE ZA TAMTEN FANTASTYCZNY CZAS na parkiecie Tańca z Gwiazdami i stugodzinnych żmudnych prób w szkole tańca

- napisała na Instagramie.