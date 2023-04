Katarzyna Dowbor w swojej nowej książce pt . " Apetyt na życie " opowiada o własnych sposobach na szczęście. Dziennikarka i doświadczona kobieta zdradza, jak cieszyć się życiem po pięćdziesiątce. Uczy, by w każdym dniu znaleźć coś dobrego i przeżyć go z uśmiechem na ustach. Jednak wspomina też swoje dzieciństwo, kiedy rówieśnicy śmiali się z tego, że jest rudzielcem i ma piegi. Okazuje się, że nie zawsze miała łatwo. Katarzyna Dowbor była prześladowana w szkole Dyskryminacja ze strony dzieci w wieku szkolnym bardzo odbiła się na życiu Katarzyny Dowbor . Okazuje się, że dzieci prześladowały ją ze względu na odmienny wygląd, a przede wszystkim płomiennorude włosy. Byłam ruda, czyli inna. To na pewno zaważyło na moim życiu. Bycie odmieńcem sprawiło, że bardzo szybko musiałam się nauczyć o siebie walczyć. W grupie rówieśników nie było mi łatwo", wspomina dziennikarka w swojej książce "Apetyt na życie". Co robiła młoda Katarzyna Dowbor, by sobie poradzić z tą sytuacją? Nie poddała się. Próbowała walczyć. Czy skutecznie? Pamiętam, że im bardziej dzieciaki w szkole się ze mnie śmiały, tym bardziej chciałam udowodnić im, że jestem coś warta. Angażowałam się w zajęcia sportowe, jeździłam na zawody, grałam w teatrze szkolnym. Mimo to wiele razy wracałam do domu spłakana i nieszczęśliwa. Katarzyna Dowbor pracę w telewizji dostała przez przypadek Katarzyna Dowbor wychowywała się głównie w Toruniu, a studiowała na Uniwersytecie Warszawskim. Ma za sobą wiele autorskich reportaży oraz telewizyjnych programów publicystycznych. Dla stacji TVP2 prowadziła chociażby telewizję śniadaniową “Pytanie na śniadanie”. Od 1983 do 2013 roku była więc prezenterka Telewizji Polskiej. Jesienią 2013 roku nawiązała współpracę z telewizją...