Katarzyna Dowbor pokazała, jak wygląda jej 22-letnia córka, Marysia. Podobna do mamy?

Córka Katarzyny Dowbor , Maria skończyła w tym roku 21 lat. O ile o syn dziennikarki stale pojawia się w mediach, jako jedna z gwiazd Polsatu, o tyle Marysia Dowbor-Baczyńska w show-biznesie bywała jedynie za sprawą znanej mamy. Córka dziennikarki już jako małe dziecko towarzyszyła mamie podczas wyjść na premiery, ale jak widać wcale nie miała ochoty zostać w show-biznesie na dłużej i do tej pory nie zdecydowała się pójść w ślady Katarzyny Dowbor i starszego brata. Kim jest Maria Dowbor-Baczyńska i czym się zajmuje? Maria Dowbor przyszła na świat w 1999 roku jako drugie dziecko Katarzyny Dowbor. Dziennikarka w wywiadach podkreślała, że późne macierzyństwo było dla niej cudownym doświadczeniem, bo do wszystkiego podchodziła z większym spokojem. To naprawdę najfajniejsze, co może się w życiu zdarzyć. Późne macierzyństwo jest bardziej świadome - powiedziała w rozmowie z „Faktem” Katarzyna Dowbor. W 2015 roku we wspólnym wywiadzie dla VIVY! matka i córka powiedziały, że mają zupełnie inne osobowości i temperamenty. Katarzyna Dowbor jest bardziej emocjonalna, a Maria spokojna i poukładana. Jesteśmy z kompletnie różnych bajek. Mamy inne osobowości, temperamenty. Ja reaguję bardzo emocjonalnie. A Marysia, jak jej tata, jest bardzo zrównoważona, poukładana. Zawsze mi radzi: „Spokojnie, najpierw przemyśl, a później się awanturuj” (śmiech). Mania działa na mnie jak balsam.- zdradziła Katarzyna Dowbor dla VIVY! Już wtedy córka dziennikarki zdradziła, że ma humanistyczne zainteresowania i marzy o studiowaniu kilku kierunków. Jako gimnazjalistka miała sprecyzowane plany na przyszłość! Zdawałam teraz egzamin gimnazjalny, wybieram się do liceum. Na pewno mam zainteresowania humanistyczne, wiele...