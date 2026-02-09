Aukcje WOŚP nadal trwają, choć większość z nich powoli dobiega końca. Kwoty zebrane podczas aukcji zostaną przekazane na szczytny cel - pomoc najmłodszym pacjentom. Teraz głos zabrała Katarzyna Dowbor, której aukcja właśnie się zakończyła. Na swoich social mediach zwróciła się do zwycięzcy, wyrażając wdzięczność i oczywiście zapraszając go na nagrodę!

WOŚP: Katarzyna Dowbor zwróciła się do zwycięzcy jej aukcji

Katarzyna Dowbor zaangażowała się w WOŚP 2026, wystawiając na aukcję wspólny obiad oraz czas spędzony w jej domu. Licytacja właśnie dobiegła końca, a jak zdradziła celebrytka, zwycięzcą został pan Jan, który chciał podarować wygrany czas z Katarzyną Dowbor swojej siostrze. Ten piękny gest nie obył się bez komentarza samej Katarzyny. W nagraniu wideo zaprosiła pana Jana wraz z całą rodziną, zapewniając, że w planie jest wspólny obiad i miło spędzony czas. Finalna kwota aukcji wyniosła 9 tysięcy 199 zł.

Bardzo się cieszę, bo udało się zebrać ponad 9 000 zł podczas mojej aukcji na rzecz WOŚP, a ściślej dla dzieci z chorymi brzuszkami. I chciałam podziękować panu Janowi, który wylicytował spotkanie ze mną w moim domu i z moimi zwierzakami. I oczywiście obiecałam obiad, będzie obiad! Panie Janie, zapraszam z całą rodziną. Tym bardziej że licytował Pan to spotkanie dla siostry w prezencie. I to jest piękna historia. Jeszcze raz bardzo dziękuję i serdecznie Was zapraszam! zwróciła się do zwycięzcy.

Aukcje WOŚP jeszcze trwają

Choć większość najpopularniejszych aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dobiegła końca, niektóre gwiazdy decydują się na nowe licytacje. Niedawno do akcji WOŚP dołączył znany influencer Friz, który wystawił na licytację legendarną łopatę ogrodową, którą przeganiał dziki podczas swojego viralowego nagrania w sieci. Co więcej, obiecał zwycięzcy, że w nagrodę pomoże mu w odganianiu dzików również w jego okolicy. Aukcja cieszy się dużym zainteresowaniem i już teraz osiągnęła 9 900 złotych.

Większość finałów aukcji spodziewana jest 13 lutego. Właśnie wtedy okaże się, ile wyniosła rekordowa suma tegorocznych licytacji.

