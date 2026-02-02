34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 25 stycznia 2026 roku, przejdzie do historii nie tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczeństwa, ale również z powodu niesamowitych aukcji charytatywnych. Znane osobistości świata sportu, muzyki i mediów przekazały na licytacje wyjątkowe przedmioty i doświadczenia, które przyciągają rekordowe kwoty.

Celem tegorocznej edycji WOŚP 2026 jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Aukcje, prowadzone m.in. na platformie Allegro, potrwają do 10, 13 i 16 lutego, w zależności od przedmiotu. Które licytacje są jeszcze dostępne?

Ile kosztuje rakieta Świątek, noc z Wieniawą i koncert z Podsiadło?

Jedną z najbardziej pożądanych aukcji WOŚP 2026 jest ta oferowana przez Igę Świątek. Rakieta, którą wygrała Wimbledon w 2025 roku, oraz oryginalny ręcznik z turnieju osiągnęły cenę przeszło 130 tysięcy złotych. Licytacja potrwa do 13 lutego.

Równie wielkim zainteresowaniem cieszy się nocowanka z Julią Wieniawą. Zwycięzca i jego znajomi (do czterech osób) będą mieli okazję spędzić wieczór i noc w chillowym miejscu na Mazowszu. W planie są kolacja, karaoke, maraton filmowy i poranne ćwiczenia. Aktualna cena: 100 250 złotych, a licytacja potrwa do 13 lutego.

Dawid Podsiadło, gwiazda polskiej sceny muzycznej, zaprosił zwycięzcę jednej z aukcji do wspólnego występu na scenie podczas koncertu na PGE Narodowym w Warszawie 27 czerwca. Obecna cena za tę niepowtarzalną okazję to przeszło 91 tysięcy złotych. Aukcja kończy się 16 lutego.

Wagary z Mensah i Brzoską biją rekordy popularności

Aukcja Omeny Mensah i Rafała Brzoski bije rekordy popularności. Para zaprosiła licytujących na kameralne, swobodne spotkanie. Opis licytacji podkreśla, że będzie to czas spędzony bez oficjalnej oprawy, za to z domową atmosferą, grami planszowymi i domową szarlotką przygotowaną przez Omenę. Dopełnieniem będzie muzyka DJ Sharka i liczne niespodzianki. W chwili publikacji artykułu aukcja osiągnęła nieco ponad 265 tysięcy złotych. Koniec licytacji: 16 lutego.

Sporym zainteresowaniem wciąż cieszy się również aukcja Donalda Tuska. Premier wystawił na licytację złote korki i wspólne spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oferta osiągnęła już 120 750 złotych! Licytować można ją wyjątkowo do 12 lutego.

Wiele aukcji WOŚP, nie tylko wystawionych przez gwiazdy, trwa nadal. Każdy może wziąć udział i pomóc w zbiórce.

