Nie milkną echa skandalu, który wybuchł po wyjeździe ekipy programu "Nasz nowy dom" z domu pani Lidii ze Szczytna. W jednym z ostatnich odcinków popularnego programu Polsatu widzowie mogli zobaczyć efekty remontu małego domu właśnie w Szczytnie. Niestety, okazało się, ze zaraz wyjeździe ekipy budowlanej jeden z sąsiadów pani Lidii oblał niebieską farbą odnowioną elewację budynku. O sprawie zrobiło się bardzo głośno. Głos zabrał nawet MOPS, który przyznał, że mieszkańcy dzwonili z pretensjami do urzędników, dlaczego to pani Lidia otrzymała pomoc w programie "Nasz nowy dom". To co wydarzyło się w Szczytnie wciąż wzbudza ogromne emocje.

Prowadząca program "Nasz nowy dom" skomentowała incydent, do którego doszło w Szczytnie! Co powiedziała - zobacz w naszej galerii.

