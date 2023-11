1 z 5

Katarzyna Dowbor stanęła w obronie mieszkańców Szczytna! Prowadząca program "Nasz nowy dom" skomentowała przykrą sytuację, do której doszło podczas nagrań jednego z ostatnich odcinków hitu Polsatu. Po emisji odcinka z udziałem pani Lidii i jej córek w mediach pojawiły się informacje, że kilka godzin po wyjeździe ekipy remontowej ktoś oblał nową elewację domu niebieską farbą. Co więcej, przedstawicielka MOPS-u w Szczytnie w rozmowie z portalem natemat.pl. przyznała, że sąsiedzi pani Lidii dzwonili do urzędu z pretensjami i prosili, żeby przerwać remont w domu trzyosobowej rodziny. Sprawa zbulwersowała opinię publiczną. Internauci mocno krytykowali mieszkańców Szczytna, jednak teraz w ich obronie stanęła sama Katarzyna Dowbor!

Sprawdźcie, co powiedziała prowadząca "Nasz nowy dom" !

Zobacz także: Szokujące zachowanie sąsiadów pani Lidii z programu "Nasz nowy dom". "Policja trzymała ludzi, bo rzucali kamieniami"