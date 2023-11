Małgorzata Ochenkowska z MOPS w rozmowie z portalem natemat.pl przyznała, że o remoncie domu pani Lidii dowiedziała się wtedy, kiedy zadzwonił do niej jeden z mieszkańców, który zażądał, żeby urzędnicy przerwali prace ekipy budowlanej!

My o tym programie nie wiedzieliśmy aż do momentu, dopóki nie zadzwonił do nas sąsiad tej pani. Był zbulwersowany. Powiedział, że jest u niej Polsat, że będą jej robić remont i zażądał, by to wstrzymać- powiedziała w rozmowie z portalem.