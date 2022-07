Katarzyna Cichopek musiała stanąć w obronie dzieci. Wydała oświadczenie do mediów

Katarzyna Cichopek stara się nie komentować zamieszania, które wciąż trwa odkąd wraz z Marcinem Hakielem ogłosili rozstanie. Zdecydowali się nie komentować więcej swojej decyzji, kierując się dobrem dzieci. Niestety w wyniku ostatnich publikacji, które ukazały się w mediach, Katarzyna Cichopek zmuszona była zabrać głos i stanąć w obronie swoich dzieci oraz rodziców, Napisała o "naruszeniu prawa i powodach do dodatkowych stresów w trudnej obecnie sytuacji rodzinnej". Poznajcie szczegóły.

Katarzyna Cichopek wydała oświadczenie w sprawie dzieci

Chociaż to już koniec małżeństwa Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela i czekają na rozwód, oboje zgodnie powtarzają, że dobro ich dzieci jest dla nich najważniejsze. Niedawno Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel bawili się na jednej imprezie, której jedną z gwiazd była ich córeczka. Chodziło o zakończenie zajęć muzycznych Helenki. Niedługo później Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel pojawili się na zakończeniu roku szkolnego córki, a w sieci pojawiły się zdjęcia paparazzi. Chociaż sami od czasu do czasu pokazują, jak spędzają czas z dziećmi, nie życzą sobie, aby prywatność Helenki i Adama była naruszana przez media bez ich zgody. W sieci zaczęły się pojawiać także informacje dotyczące życia prywatnego dzieci pary a także rodziców aktorki. Katarzyna Cichopek postanowiła zaapelować do mediów:

Apeluję do wszystkich dziennikarzy, wydawców i redaktorów naczelnych, pracujących w mediach o niepublikowanie informacji na temat życia prywatnego moich dzieci i moich rodziców - zaczęła.

Katarzyna Cichopek wyraziła swój sprzeciw odnośnie robienia zdjęć jej dzieciom z ukrycia, co skutkuje dla nich dodatkowym stresem w trudnej sytuacji rodzinnej:

Robienie im zdjęć z ukrycia i publikowanie ich w mediach uważam za naruszenie prawa i powód do dodatkowych stresów w trudnej obecnie sytuacji rodzinnej. Zawszę szanowałam pracę dziennikarzy, chroniąc jednocześnie prawo do prywatności moich bliskich. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Wielu z Was też ma przecież dzieci...

Katarzyna Cichopek jest przyzwyczajona do medialnego szumu jednak od samego początku konsekwentnie dba o prywatność swoich dzieci. Mimo tego, że regularnie publikuje zdjęcia z córką i synem w mediach społecznościowych, do tej pory nie zdecydowała się pokazać ich twarzy. Nie opowiada również o ich życiu prywatnym, jedynie od czasu do czasu chwaląc się ich sukcesami. Chce by Adam i Helenka nie musieli być narażeni na konsekwencje popularności rodziców. Aktorka do tej pory starała się nie komentować piętrzących się doniesień na swój temat. Jednak kwestii dzieci i rodziny nie zamierza przemilczeć.