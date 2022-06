Marcin Hakiel 6 czerwca skończył 38 lat. Katarzyna Cichopek postanowiła uczcić ten wyjątkowy dzień w roku serią przepięknych rodzinnych zdjęć. Na pamiątkowych fotografiach pozują także dzieci pary: Helena i Adam. Do kogo są podobni? Odziedziczyli urodę po mamie czy po tacie? Zobaczcie te urocze kadry! Ile tam miłości! Zobacz także: Katarzyna Cichopek zszokowała nowym zdjęciem! Fani jej nie poznali! "Coraz mniej podobna do siebie" Katarzyna Cichopek świętuje urodziny Marcina Hakiela Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się dzięki udziałowi w pierwszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktorka zakochała się nie tylko w tańcu ale również w swoim nauczycielu. Brawurowo sięgnęli po kryształową kulę, ale prawdziwą wygraną była dla nich miłość. Para długo nie czekała aby stanąć na ślubnym kobiercu, a w tym roku będą świętować już 13. rocznicę ślubu! Jednak nim to nastąpi, będzie kilka innych okazji do uczczenia. W niedzielę 4. czerwca Marcin Hakiel obchodził swoje 38. urodziny, z tej okazji Katarzyna Cichopek opublikowała serię rodzinnych zdjęć: Wszystkiego najlepszego @marcinhakiel 🥳🎂 Życzymy Ci dużo zdrowia, radości z rzeczy małych i dużych, spełnienia marzeń. O dużo miłości, to już my zadbamy ❤️👨‍👩‍👧‍👦 Na zdjęciach pozują również dzieci Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek, Adam Hakiel i Helena Hakiel. Aktorka raczej nie pokazuje twarzy swoich dzieci publicznie, jednak tym razem zrobiła wyjątek, a dzieci nieśmiało uśmiechają się do obiektywu. Cudownie patrzy się na taką pełną wsparcia rodzinę! Wszystkiego najlepszego! Zobacz także: Letnie sukienki w kwiaty Kasi Cichopek to hit lata 2021! Na promocji za 29,99 zł kupisz w Reserved, Sinsay i Mohito podobne Katarzyna Cichopek uczciła urodziny męża wyjątkowym zdjęciem...