Ktoś tu śledzi trendy na bieżąco! Katarzyna Cichopek zadała szyku na prezentacji jesiennej ramówki TVP. Aktorka postawiła na najgorętsze trendy tego sezonu i to od stóp do głów. Nie będziemy was oszukiwać - oczy wszystkich były zwrócone w stronę gwiazdy "M jak miłość", gdy tylko pojawiła się na czerwonym dywanie. Na szczęście wiemy, skąd ma swoje ubrania i dodatki, dzięki czemu wy będziecie mogły ubrać się jak gwiazda! Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii, gdzie i w jakich cenach można kupić ubrania Katarzyny Cichopek.

