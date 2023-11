Kasia Cichopek w serialu "M jak miłość" gra od samego początku, czyli od 18 lat! Czy rola serialowej Kingi Zduńskiej jeszcze się jej nie znudziła? W rozmowie z Agencją LifeStyle Newseria aktorka przekonuje, że scenarzyści ciągle potrafią ją zaskoczyć:

Nie czuję, że już tak strasznie długo to robię, może dlatego, że zaczynałam, jak byłam bardzo młodą dziewczyną, traktowałam na początku swoją pracę bardziej jako hobby, myśląc sobie, że to zaraz się skończy, że wcale tak długo to trwać nie będzie, więc bawiłam się tym, cieszyłam się tym. Myślę, że to dało mi w tym wszystkim swobodę i skrzydła, natomiast teraz uświadomiłam sobie, że to już tyle lat minęło, że właściwie całe swoje dorosłe życie przeżyłam w „M jak Miłość” – mówi Katarzyna Cichopek.